بالفيديو.. برشلونة يواجه غرناطة وإشبيلية ضد ألميريا بربع نهائي كأس إسبانيا

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الجمعة برشلونة في مواجهة خارج أرضه مع غرناطة، كما أوقعت أيضا إشبيلية في مواجهة خارجية مع ألميريا فريق الدرجة الثانية.

وفاز برشلونة على غرناطة في الدوري الإسباني 4-صفر في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري.

📜 الخطوات الثلاث في فن السهل الممتنع

✅ تمريرة في العمق

✅ تمريرة عرضية

✅ لمسة واحدة

⚽ في المرمى pic.twitter.com/L7GVymbzDo — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 28, 2021

وحجز العملاق الكتالوني مكانه في دور الثمانية بكأس الملك بعد الفوز في وقت سابق من الأسبوع الجاري 2-1 على رايو فايكانو.

🧐 كيف تخترق دفاع الخصم بثلاث لمسات 👀 pic.twitter.com/ufc15iIuVk — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 28, 2021

أما ألميريا الفريق الوحيد المتبقي في بطولة الكأس من الدرجة الثانية فحجز مكانه في الدور المقبل بعد الفوز على فريق الدرجة الأولى أوساسونا بركلات الترجيح، وسيلتقي في ملعبه مع ضيفه إشبيلية وكله أمل في التأهل لقبل النهائي.

وسيلتقي أتليتك بلباو المتوج بكأس السوبر الإسبانية ووصيف بطل الكأس في الموسم الماضي مع مضيفه ريال بيتيس، فيما ستجمع آخر مباريات دور الثمانية بين فريقين ينتميان إلى منطقة فالنسيا هما ليفانتي وفياريال.

وستقام المباريات بين 2 و4 فبراير/شباط المقبل، وستحسم من جولة واحدة.