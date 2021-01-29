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بالفيديو.. برشلونة يواجه غرناطة وإشبيلية ضد ألميريا بربع نهائي كأس إسبانيا

ميسي (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة في مرمى رايو فايكانو (رويترز)
ميسي (يمين) يحتفل بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة في مرمى رايو فايكانو (رويترز)
29/1/2021-|آخر تحديث: 29/1/202105:04 PM (مكة المكرمة)

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم الجمعة برشلونة في مواجهة خارج أرضه مع غرناطة، كما أوقعت أيضا إشبيلية في مواجهة خارجية مع ألميريا فريق الدرجة الثانية.

وفاز برشلونة على غرناطة في الدوري الإسباني 4-صفر في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري.

وحجز العملاق الكتالوني مكانه في دور الثمانية بكأس الملك بعد الفوز في وقت سابق من الأسبوع الجاري 2-1 على رايو فايكانو.

أما ألميريا الفريق الوحيد المتبقي في بطولة الكأس من الدرجة الثانية فحجز مكانه في الدور المقبل بعد الفوز على فريق الدرجة الأولى أوساسونا بركلات الترجيح، وسيلتقي في ملعبه مع ضيفه إشبيلية وكله أمل في التأهل لقبل النهائي.

وسيلتقي أتليتك بلباو المتوج بكأس السوبر الإسبانية ووصيف بطل الكأس في الموسم الماضي مع مضيفه ريال بيتيس، فيما ستجمع آخر مباريات دور الثمانية بين فريقين ينتميان إلى منطقة فالنسيا هما ليفانتي وفياريال.

وستقام المباريات بين 2 و4 فبراير/شباط المقبل، وستحسم من جولة واحدة.

المصدر : رويترز

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