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يدمر كرة القدم والأندية الكبيرة.. تحذير من دوري السوبر الأوروبي

تيباس: دوري السوبر الأوروبي لن يساعد الأندية على المدى البعيد وسيدمر بطولات الدوري المحلية (رويترز)
تيباس: دوري السوبر الأوروبي لن يساعد الأندية على المدى البعيد وسيدمر بطولات الدوري المحلية (رويترز)
28/1/2021

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس إن الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في تأسيس دوري "سوبر قاري" منفصل ستدمر نفسها وستضر بنظام كرة القدم في العالم.

وانتشرت تقارير عن دوري منفصل منذ بدء تدمير جائحة "كوفيد-19" الرياضة، مما أدى إلى إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، مما كلف الأندية نحو 8.5 مليارات يورو.

وقال تيباس في حديث لرويترز إن دوري السوبر الأوروبي لن يساعد الأندية على المدى البعيد، وسيدمر بطولات الدوري المحلية.

وتابع تيباس "سواء كانت هناك جائحة أم لا، دوري السوبر الأوروبي لن يدمر كرة القدم عموما بتدمير البطولات المحلية، لكنه سيدمر الأندية ذاتها التي تقترح إقامته".

وأضاف "أنه مشروع قد يلقى بعض النجاح على المدى القصير لكن على المدى البعيد سيمثل كارثة. الأندية لا تدرك أن إجراء تغيير جذري مثل هذا سيضرها على المدى المتوسط والطويل أيضا".

وقال تيباس إن ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول كانت القوى الدافعة خلف المشروع، مضيفا أن الأندية الأخرى في إسبانيا والعالم تعارضه بشدة.

وقال رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو إنه وقع على موافقة النادي الكتالوني على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي عندما استقال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي ألمح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إلى إنشاء بطولة جديدة، قائلا إن الخسائر التي تكبدتها الأندية جراء الجائحة فرضت عليها "الابتكار"، وأضاف أن إصلاح كرة القدم العالمية "لا يمكن أن ينتظر".

ومع ذلك، شكك تيباس في حكمة التدخل في النظام الحالي للعبة بسبب الجائحة، وتوقع أن الأندية ستعود إلى تحقيق المستويات السابقة من الإيرادات بمجرد اكتمال التطعيم ضد فيروس كورونا وعودة الجماهير إلى الملاعب.

وختم "أفضل شيء هو الاستمرار في النظام الحالي، نملك نظاما ممتازا في البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا يتميز بالقوة المالية، لذلك نحن بحاجة لمواصلة العمل في ذلك.. لا يمكن أن نجري تغييرات جذرية ستحطم النظام بالكامل".

المصدر : وكالات

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