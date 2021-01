هدف الموسم لإشبيلية.. شاهد: 11 لاعبا يرسمون لوحة كروية في كأس ملك إسبانيا

حسم نادي إشبيلية الإسباني تأهله إلى ربع نهائي ملك إسبانيا بعد فوزه على فالنسيا أمس الأربعاء 3-صفر، في مباراة شهدت تسجيل هدف مميز.

وجاء الهدف الثاني الذي سجله المهاجم الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة 33، بعد سلسلة من التمريرات بمشاركة جميع لاعبي الفريق حتى حارس المرمى.

وبحسب شبكة "أوبتا" (Opta) لإحصائيات كرة القدم، فإن الهدف جاء بعد 37 تمريرة بين 11 لاعبا من إشبيلية، وهو أفضل رقم في مباريات هذا الموسم لفرق الدوري الإسباني في جميع المسابقات.

37 – Luuk de Jong’s 🇳🇱 second goal for @SevillaFC_ENG against Valencia in #CopadelRey came after a sequence of 37 passes and involved all 11 players, the most in the build-up to any goal by a LaLiga team this season in all competitions. Tiki-taka. pic.twitter.com/9FNFpb1tLu

— OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021