هدف الموسم لإشبيلية.. شاهد: 11 لاعبا يرسمون لوحة كروية في كأس ملك إسبانيا

حسم نادي إشبيلية الإسباني تأهله إلى ربع نهائي ملك إسبانيا بعد فوزه على فالنسيا أمس الأربعاء 3-صفر، في مباراة شهدت تسجيل هدف مميز.

وجاء الهدف الثاني الذي سجله المهاجم الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة 33، بعد سلسلة من التمريرات بمشاركة جميع لاعبي الفريق حتى حارس المرمى.

وبحسب شبكة "أوبتا" (Opta) لإحصائيات كرة القدم، فإن الهدف جاء بعد 37 تمريرة بين 11 لاعبا من إشبيلية، وهو أفضل رقم في مباريات هذا الموسم لفرق الدوري الإسباني في جميع المسابقات.

37 – Luuk de Jong’s 🇳🇱 second goal for @SevillaFC_ENG against Valencia in #CopadelRey came after a sequence of 37 passes and involved all 11 players, the most in the build-up to any goal by a LaLiga team this season in all competitions. Tiki-taka. pic.twitter.com/9FNFpb1tLu — OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021

وأشاد إعلاميون رياضيون ومغردون بالهدف الجميل، حيث وصفه معظمهم بالهدف الذي يُدرّس في طريقة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم تحت ضغط الخصم دون فقدان الكرة، وتسجيل الهدف بعد جملة تمريرات صحيحة دون أي خطأ.

La perfecta salida que armó Sevilla para romper la presión del Valencia y que termina en gol. Una jugada redonda…. https://t.co/RoUWiLFadJ — Alejandro Figueredo (@afigue2010) January 27, 2021

إستدراج الخصم إلى منطقته ثم ضربه بالانتقال الهجومي هدف يدرس من أشبيلية https://t.co/XDjEvO6mne — Montazar Ahmed (@montazar2) January 28, 2021

Just seen the Sevilla goal from earlier tonight. It beautiful, and so simple — especially the last two touches. https://t.co/FPtLQpd6k4 — Karan Tejwani (@karan_tejwani26) January 27, 2021

World class football! Beautiful play. https://t.co/RjlF6O8kzQ — Carlo Ratsen (@CarloRatsen) January 28, 2021