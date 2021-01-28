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هدف الموسم لإشبيلية.. شاهد: 11 لاعبا يرسمون لوحة كروية في كأس ملك إسبانيا

نادي إشبيلية يقدم كرة جميلة بقيادة مدربه جوليان لوبيتيغي (غيتي)
نادي إشبيلية يقدم كرة جميلة بقيادة مدربه جوليان لوبيتيغي (غيتي)
28/1/2021-|آخر تحديث: 28/1/202106:54 PM (مكة المكرمة)

حسم نادي إشبيلية الإسباني تأهله إلى ربع نهائي ملك إسبانيا بعد فوزه على فالنسيا أمس الأربعاء 3-صفر، في مباراة شهدت تسجيل هدف مميز.

وجاء الهدف الثاني الذي سجله المهاجم الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة 33، بعد سلسلة من التمريرات بمشاركة جميع لاعبي الفريق حتى حارس المرمى.

وبحسب شبكة "أوبتا" (Opta) لإحصائيات كرة القدم، فإن الهدف جاء بعد 37 تمريرة بين 11 لاعبا من إشبيلية، وهو أفضل رقم في مباريات هذا الموسم لفرق الدوري الإسباني في جميع المسابقات.

وأشاد إعلاميون رياضيون ومغردون بالهدف الجميل، حيث وصفه معظمهم بالهدف الذي يُدرّس في طريقة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم تحت ضغط الخصم دون فقدان الكرة، وتسجيل الهدف بعد جملة تمريرات صحيحة دون أي خطأ.

المصدر : وكالة سند

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