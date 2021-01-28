البث الحي
كرة قدم

لن أعود إلى الخلف.. أوزيل يغلق باب العودة إلى المنتخب الألماني

أوزيل وقع عقدا وقع عقدا مع فنربخشة لمدة 3 مواسم ونصف (وكالة الأناضول)
أوزيل وقع عقدا وقع عقدا مع فنربخشة لمدة 3 مواسم ونصف (وكالة الأناضول)
27/1/2021

استبعد مسعود أوزيل، نجم المنتخب الألماني السابق والفائز بلقب كأس العالم 2014، العودة إلى الدوري الألماني أو المنتخب، وذلك خلال حفل توقيعه لفنربخشة التركي اليوم الأربعاء.

وقال أوزيل في المؤتمر الصحفي في إسطنبول بعد إمضاء العقد الذي سيربطه بفريقه الجديد لمدة 3 مواسم ونصف "حينما أخطو خطوة لا أعود أبدا إلى الخلف".

وأضاف أوزيل (32 عاما) "أتمنى للمنتخب الألماني كل التوفيق، لكنني لن ألعب لهم مرة أخرى".

وتأتي تصريحات أوزيل بعدما ألمح مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفير بيرهوف، بإمكانية حدوث مصالحة محتملة مع أوزيل.

وكان أوزيل، صاحب الأصول التركية، قد أعلن اعتزاله الدولي في عام 2018، مشتكيا من استهدافه بهجمات عنصرية، عقب خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات لكأس العالم في روسيا.

وساهم أوزيل في فوز منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، وأكمل انتقاله إلى فنربخشة قادما من أرسنال الإنجليزي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وذكر النادي التركي أن أوزيل سيتقاضى 3 ملايين يورو سنويا.

وقال أوزيل في حديث مع الصحفيين "اللعب لفنربخشة كان حلم الطفولة بالنسبة لي"، مضيفا أنه سيحاول مساعدة الفريق على الفوز بلقب الدوري في الموسم الجاري.

ووصف علي كوج رئيس نادي فنربخشة توقيع ناديه مع أوزيل، بأنه أحد الأيام التاريخية في النادي.

ويحتل فنربخشة المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي، بفارق نقطتين خلف المتصدر بيشكتاش، وذلك مع تبقي 22 مباراة في الموسم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بعد رفضه الاقتطاع من راتبه لأرسنال.. هذا الجانب الخيري من شخصية أوزيل

صحيح أن مسعود أوزيل النجم الألماني التركي الأصل رفض اقتطاع 12.5% من راتبه لمساعدة ناديه أرسنال في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، غير أن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نشرت تقريرا تدافع فيه عن اللاعب الذي يتقاضى 400 ألف يورو أسبوعيا وتبرز الجانب الخيري من شخصيته وأعماله الإنسانية في إنجلترا وخارجها.

المزيد من كرة قدم

في ريال مدريد.. أوديغارد آخر ضحايا "دكتاتورية" مودريتش وكروس وكاسميرو

أوديغارد انتقل إلى أرسنال على سبيل الإعارة (رويترز)

شاهد: أرضيات متغيرة.. أبرز أوجه التطوير في البرنابيو الجديد

أعمال إعادة بناء وتجديد البرنابيو تسير على قدم وساق (مواقع التواصل)

يدمر كرة القدم والأندية الكبيرة.. تحذير من دوري السوبر الأوروبي

تيباس: دوري السوبر الأوروبي لن يساعد الأندية على المدى البعيد وسيدمر بطولات الدوري المحلية (رويترز)

سولشاير والفلسفة الزائدة.. أراد إراحة الأساسيين فخسر مان يونايتد صدارة البريميرليغ

فشل بدلاء المدرب سولشاير في تحقيق الفوز (غيتي)
الأكثر قراءة

للمرة السادسة.. قاذفة "بي-52" الأميركية بالمنطقة ومتحدث عسكري إيراني يرد على مخطط إسرائيلي ويهدد بإبادة تل أبيب

تايمز: واشنطن استولت على نظام صواريخ روسي دعمت به الإمارات حفتر في ليبيا

نظام دفاع جوي استولت عليه قوات الوفاق الوطني بعد أن استخدمه حفتر (الأناضول)

ميديابارت: في تحقيق معه يتهمه بالاغتصاب.. وزير الداخلية الفرنسي يناقض نفسه

محامون يتهمون دارمانان بأنه أقام علاقات جنسية مع نساء جئن يطلبن مساعدته (رويترز)

نيويورك تايمز: رئيس جماعة براود بويز تعاون سرا مع "إف بي آي" والشرطة

إنريكي تاريو الذي تولى قيادة فريق براود بويز قبل 3 سنوات (الفرنسية)