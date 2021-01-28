لن أعود إلى الخلف.. أوزيل يغلق باب العودة إلى المنتخب الألماني

استبعد مسعود أوزيل، نجم المنتخب الألماني السابق والفائز بلقب كأس العالم 2014، العودة إلى الدوري الألماني أو المنتخب، وذلك خلال حفل توقيعه لفنربخشة التركي اليوم الأربعاء.

وقال أوزيل في المؤتمر الصحفي في إسطنبول بعد إمضاء العقد الذي سيربطه بفريقه الجديد لمدة 3 مواسم ونصف "حينما أخطو خطوة لا أعود أبدا إلى الخلف".

وأضاف أوزيل (32 عاما) "أتمنى للمنتخب الألماني كل التوفيق، لكنني لن ألعب لهم مرة أخرى".

وتأتي تصريحات أوزيل بعدما ألمح مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفير بيرهوف، بإمكانية حدوث مصالحة محتملة مع أوزيل.

وكان أوزيل، صاحب الأصول التركية، قد أعلن اعتزاله الدولي في عام 2018، مشتكيا من استهدافه بهجمات عنصرية، عقب خروج المنتخب الألماني من دور المجموعات لكأس العالم في روسيا.

وساهم أوزيل في فوز منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، وأكمل انتقاله إلى فنربخشة قادما من أرسنال الإنجليزي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وذكر النادي التركي أن أوزيل سيتقاضى 3 ملايين يورو سنويا.

وقال أوزيل في حديث مع الصحفيين "اللعب لفنربخشة كان حلم الطفولة بالنسبة لي"، مضيفا أنه سيحاول مساعدة الفريق على الفوز بلقب الدوري في الموسم الجاري.

ووصف علي كوج رئيس نادي فنربخشة توقيع ناديه مع أوزيل، بأنه أحد الأيام التاريخية في النادي.

ويحتل فنربخشة المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي، بفارق نقطتين خلف المتصدر بيشكتاش، وذلك مع تبقي 22 مباراة في الموسم.