شاهد: أرضيات متغيرة.. أبرز أوجه التطوير في البرنابيو الجديد

اعتاد "اليوتيوبر" الإسباني خافيير كايرتا نشر فيديوهات عن تطور أعمال إعادة بناء وتجديد ملعب "سانتياغو برنابيو" الجديد، معقل ريال مدريد.

وكان لافتا نشره -قبل يومين- مقطع فيديو جديدا عن طريقة عمل المستطيل الأخضر القابل للسحب، الذي يعدّ من أبرز أوجه التطوير في الملعب الجديد.

وتسمح هذه التقنية بتغيير أرضية الملعب من العشب إلى الصلب، وهذا يسمح بأن يستضيف الملعب فعاليات كرة القدم والسلة والتنس وغيرها من الرياضات.

وبحسب فيديو "ثلاثي الأبعاد" صممه كايرتا، فإن الملاعب الرديفة ستكون مخزنة تحت الأرض.