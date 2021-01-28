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شاهد: أرضيات متغيرة.. أبرز أوجه التطوير في البرنابيو الجديد

أعمال إعادة بناء وتجديد البرنابيو تسير على قدم وساق (مواقع التواصل)
أعمال إعادة بناء وتجديد البرنابيو تسير على قدم وساق (مواقع التواصل)
28/1/2021

اعتاد "اليوتيوبر" الإسباني خافيير كايرتا نشر فيديوهات عن تطور أعمال إعادة بناء وتجديد ملعب "سانتياغو برنابيو" الجديد، معقل ريال مدريد.

وكان لافتا نشره -قبل يومين- مقطع فيديو جديدا عن طريقة عمل المستطيل الأخضر القابل للسحب، الذي يعدّ من أبرز أوجه التطوير في الملعب الجديد.

وتسمح هذه التقنية بتغيير أرضية الملعب من العشب إلى الصلب، وهذا يسمح بأن يستضيف الملعب فعاليات كرة القدم والسلة والتنس وغيرها من الرياضات.

وبحسب فيديو "ثلاثي الأبعاد" صممه كايرتا، فإن الملاعب الرديفة ستكون مخزنة تحت الأرض.

المصدر : الصحافة الإسبانية + مواقع التواصل الاجتماعي

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