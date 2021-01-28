شاهد.. أصغر لاعب يوقع عقد رعاية في تاريخ كرة القدم

بات البرازيلي كاون باسيلي (8 سنوات) أصغر لاعب يوقع عقد رعاية مع إحدى الشركات العملاقة للمستلزمات الرياضية.

وتتكفل شركة "نايكي" الأميركية بملابس لاعب فريق سانتوس داخل الملعب وخارجه.

وبعد توقيع العقد قبل أيام، كتب باسيلي -على حسابه الرسمي في إنستغرام- أنه "يوم مميز لي ولعائلتي، وقعت عقدا مع شركة (نايكي)، وأشعر بالفخر والسعادة، أشكر ربي على كل ما جرى وسيحدث معي في حياتي".

يذكر أن النجم البرازيلي نيمار وقع أول عقوده عندما كان في 13 عاما، فيما ليونيل ميسي تأخر حتى بلغ 15 عاما.

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View this post on Instagram A post shared by KB10 🇧🇷🇮🇹 (@kauan.basile)