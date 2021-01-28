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سولشاير والفلسفة الزائدة.. أراد إراحة الأساسيين فخسر مان يونايتد صدارة البريميرليغ

فشل بدلاء المدرب سولشاير في تحقيق الفوز (غيتي)
فشل بدلاء المدرب سولشاير في تحقيق الفوز (غيتي)
28/1/2021

توقف سجل مانشستر يونايتد الخالي من الهزيمة في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارة مفاجئة 2-1 أمام شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب أمس الأربعاء، وفشل بدلاء فريق المدرب أولي غونار سولشاير في تحقيق الفوز.

وفي موسم مزدحم تضطر الفرق لإجراء تغييرات من أجل الحفاظ على حيوية لاعبيها.

ونتج عن التغييرات بالاعتماد على تشكيلة شبه احتياطية أمام شيفيلد، أداء متواضع ليس غريبا على ما كان يقدمه الفريق في أسوأ أوقاته منذ تولي سولشاير المسؤولية.

ونجحت شراكة الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي والبرازيلي فريد في خط الوسط خلال الفترة الرائعة الماضية، لكن في غيابهما عاد أداء يونايتد للتردد واللعب ببطء في بناء الهجمات.

ولم يقدم نيمانيا ماتيتش وبول بوغبا الأداء الحيوي ذاته كما لم يزيدا من إيقاع الفريق والضغط على المنافس.

ودافع شيفيلد بشكل مذهل بقيادة المخضرم فيل جاجيلكا (38 عاما) لكن يونايتد لم يهدد مرمى منافسه.

وتعثر أنطوني مارسيال مرة أخرى بينما لم يقدم ماركوس راشفورد وميسون غرينوود الكثير، وشارك المهاجم إدينسون كافاني قرب النهاية فقط.

وفي الدفاع بدت شراكة أكسل توانزيبي وهاري مغواير بعيدة عما كان يقدمه الفريق في وجود فيكتور ليندلوف وإيريك بيلي المصاب، بينما لم يستطع الظهير الأيسر أليكس تيليس تقديم مساهمات مشابهة لما يفعله لوك شو.

ورفض سولشاير إلقاء اللوم على لاعبين محددين لكنه لم يكن سعيدا بالأداء.

وقال "لن يكون هناك تدقيق. العديد من النتائج الغريبة حدثت هذا الموسم لكن رغم كل ما يحدث حولنا كنا الفريق الأكثر حفاظا على نتائجه، واليوم تغير هذا.. خيبة أمل، لم نقدم الأداء الذي قدمناه على مدار الأشهر القليلة الماضية. خيبة أمل كبيرة، لم تكن هناك حلول لمواجهة دفاع (شيفيلد) المنظم".

وتابع "هذه اللمحة، ونقطة التفوق، لم نتمتع بالإبداع والعامل الحاسم الذي كان لدينا، وهذا يحدث، سندرس ما حدث، وأتفق أننا لم نقدم الكافي وسنحاول مرة أخرى".

وستكون رحلة يونايتد إلى ملعب أرسنال يوم السبت صعبة، لكن سولشاير سيعود بالتأكيد إلى قوته الضاربة.

وبعد ذلك يلعب يونايتد ضد ساوثهامبتون وإيفرتون في اختبارين صعبين، ومن دون شك هذه العوامل هي ما أدت إلى قرار سولشاير بإراحة بعض الأساسيين أمام شيفيلد.

لكن بعدما دفع الفريق الثمن لفشل التشكيلة الاحتياطية في الارتقاء لمستوى التوقعات، فإن المدرب النرويجي سيعود للتشكيل الذي ساهم في النجاح في الفترة الماضية.

المصدر : وكالات

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