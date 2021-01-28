زاد وزنه 14 كيلوغراما.. كاسانو وقصة "إدمان" نوتيلا بسبب هدايا ريال مدريد

عاد اللاعب الإيطالي أنطونيو كاسانو إلى فترته القصيرة مع ريال مدريد وروى حادثة طريفة تسببت في زيادة كبيرة لوزنه بعد استهلاك هدية خاصة كانت تمنح لجميع اللاعبين.

وانتقل كاسانو إلى ريال مدريد في يناير/كانون الثاني 2006، ولم يحظ بعلاقة جيدة مع مدرب الفريق ومواطنه فابيو كابيلو، وهو ما تسبب في مغادرة الفريق سريعا في الصيف التالي.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية (MARCA) عن كاسانو قوله "بعد وصولي مباشرة إلى ريال مدريد فقدت 12 كيلوغراما، ثم اكتسبتهم مجددا". وأضاف "كانت شركة نوتيلا أحد رعاة النادي، والفريق كان يرسل لنا 5 كيلوغرامات منها كل شهر".

وأشار إلى أن تدهور علاقته مع كابيلو واستبعاده من الفريق أدخله في دوامة، واكتسب 14 كيلوغراما خلال 7 أشهر، وقال "كنت آكل النوتيلا مباشرة بالملعقة من العلبة، ولم أكن أهتم بشيء، كان الأمر مقززا".

ولعب المهاجم الإيطالي 29 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 4 أهداف، ووصل إلى الفريق قادما من روما وغادر إلى سامبدوريا بعد تجربة فاشلة مع النادي الملكي.