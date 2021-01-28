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تحدث عن مبابي وميسي.. بوتشيتينو يفتح الباب لانتقال راموس إلى سان جيرمان

بوتشيتينو يعتقد أن مبابي سيستمر طويلا مع باريس سان جيرمان (رويترز)
بوتشيتينو يعتقد أن مبابي سيستمر طويلا مع باريس سان جيرمان (رويترز)
28/1/2021-|آخر تحديث: 28/1/202111:14 PM (مكة المكرمة)

قال مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو إن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس سيجد الأبواب مفتوحة في النادي الفرنسي، وتحدث عن فرص التعاقد مع ليونيل ميسي، ومستقبل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وفي حوار مع صحيفة ماركا (MARCA)، قال بوتشيتينو "هنا سيجد راموس ناديا رائعا لديه هوس بالفوز دائما، باريس سان جيرمان أحد أكبر الأندية في العالم".

وأوضح أنه يرى أن مبابي سيستمر سنوات طويلة مع سان جيرمان، وقال "من لا يحب كيليان؟ … في سن 19 كان بطلا للعالم مع فرنسا، ولديه الكثير من الذكاء العاطفي والقدرات القابلة للتطور، هناك إشاعات كثيرة، لكنني أراه في باريس سان جيرمان لسنوات عديدة".

وبخصوص إمكانية التعاقد مع ميسي، الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي؛ قال المدرب الأرجنتيني "كل ما أقوله قد يُساء فهمه، أنا أحب ما لدي في الفريق، اللاعبون الكبار يمكنهم اللعب في أي دوري ومع أي فريق".

وقال بوتشيتينو إن من الصعب حاليا الاستمرار على المديين المتوسط أو البعيد بسبب بحث الفرق عن النتائج في أقرب وقت، وأشار إلى أن النجاح قد يكون ضريبة في بعض الأحيان، مثلما كان عليه الوضع مع توتنهام، حيث ارتفعت التوقعات بشكل كبير بعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، مما دفعه للمغادرة بعد أشهر منذ ذلك.

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