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مانشستر سيتي يقفز لصدارة البريميرليغ وأرسنال يهزم ساوثهامبتون

محرز (يمين) يحتفل بعد تسجيله الهدف الرابع لسيتي (رويترز)
محرز (يمين) يحتفل بعد تسجيله الهدف الرابع لسيتي (رويترز)
26/1/2021

قفز مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه الكبير على وست بروميتش 5-صفر مساء الثلاثاء في الجولة العشرين، التي شهدت أيضا فوز أرسنال على ساوثهامبتون 3-1.

وسجل أهداف مانشستر سيتي إلكاي غويندوغان (هدفين) في الدقيقتين 6 و30، وجواو كانسيلو في الدقيقة 22، ورياض محرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ورحيم سترلينغ في الدقيقة 57.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، وبفارق نقطة أمام مانشستر يونايتد، الذي يواجه شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأربعاء في الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد وست بروميتش عند 11 نقطة في المركز 19 قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، قلب أرسنال تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز 3-1.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله ستيوارت أرمسترونغ في الدقيقة الثالثة، وتعادل نيكولاس بيبي لأرسنال في الدقيقة الثامنة، ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يختتم ألكسندر لاكازيت أهداف أرسنال في الدقيقة 73.

ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز 11.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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