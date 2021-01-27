لا تتوقف عن اللعب حتى تسمع صافرة الحكم.. هدف لمان سيتي يؤكد المؤكد

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن هدف جواو كانسيلو المثير للجدل أثناء فوز فريقه الكبير على ويست بروميتش ألبيون بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الثلاثاء، أظهر أهمية استمرار اللعب حتى صافرة الحكم.

وسجّل الظهير البرتغالي كانسيلو هدفا في الدقيقة 20 بعد ما توقف عدد من لاعبي ويست بروميتش بسبب إشارة مساعدة الحكم بالتسلل أثناء بناء الهجمة في حين لم يكن الحكم قد أطلق الصافرة بعد.

لكن الهدف اُحتُسب لسيتي بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وقال غوارديولا للصحفيين "أتفهم شكاوى لاعبي ويست بروميتش ومدربهم. لكن مع هذا القانون، تجب مواصلة اللعب حتى النهاية. لا تتوقف لأن حكم الفيديو يمكنه إلغاء الهدف".

وأضاف المدرب الإسباني "هذا درس مهم لنا. اليوم حدث ذلك لويست بروميتش لكنه يمكن أن يحدث لنا".

هدف كانسيلو 💔💔💔💔 https://t.co/BfNwoEJTfC — king of football 7 | توني (@enlxk) January 27, 2021

وسجل إيلكاي غندوغان هدفين، وهزّ رياض محرز ورحيم سترلينغ الشباك أيضا ليحقق سيتي فوزه السابع على التوالي في الدوري الممتاز.

وقفز سيتي إلى صدارة الدوري برصيد 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يستضيف شيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء.