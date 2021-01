طرد واعتذار وتهنئة.. ما سبب الكراهية بين إبراهيموفيتش ولوكاكو؟

مباراة "ديربي الغضب" وأجواء مشحونة بين غريمين على بطاقة واحدة للعبور إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، قد يكون ذلك مبررا للمشادة التي جمعت مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش ومنافسه من إنتر روميليو لوكاكو أمس الثلاثاء، ولكن التاريخ القريب يكشف لنا مبررا آخر.

وكان إبراهيموفيتش قد منح التقدم بهدف لميلان قبل أن يسيطر التوتر على الأجواء في سان سيرو. وتشاجر المهاجم السويدي ولوكاكو، وتبادلا الكلمات الغاضبة في نهاية الشوط الأول، قبل أن يتدخل اللاعبون لتهدئتهما مع الخروج من الملعب.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعبين، قبل أن يتلقى إبراهيموفيتش بطاقة أخرى بسبب خطأ ضد ألكسندر كولاروف ويخرج مطرودا في الشوط الثاني، وهي أول مرة ينال فيها بطاقة حمراء في أوروبا منذ طرده مع باريس سان جيرمان أمام تشلسي في مارس/آذار 2015.

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz

— ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021