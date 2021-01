حفلة شتائم كادت تتطور لعراك.. فيديو "معركة" إبراهيموفيتش ولوكاكو

خطفت المواجهة الكلامية بين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، والبلجيكي روميلو لوكاكو هداف إنتر ميلان، الأضواء من "ديربي الغضب" بين الفريقين، في ربع نهائي كأس إيطاليا الذي انتهى بفوز الإنتر 2-1.

النجمان اللذان تزاملا في مانشستر يونايتد قبل أعوام، دخلا في مواجهة كلامية وحفلة شتائم متبادلة قبل نهاية الشوط الأول، وكادت الأمور أن تتطور لتضارب بين اللاعبين لولا تدخل زملائهما من الفريقين، وقد حاول لوكاكو (27 عاما) اللحاق بإبراهيموفيتش (39 عاما) إلى غرف الملابس لاستكمال السجال.

هذا الذي شاهده الحكم، ولكن ما لم تكشفه الكاميرات كان الحوار دون المستوى بين الرجلين، إذ سُمع إبراهيموفيتش يصف لوكاكو بـ"الحمار"، ويطلق عليه وصفا اعتبر عنصريا، ويشتم والدته.

أما لوكاكو فكان رده قاسيا، فشتم أمَّ وزوجة إبراهيموفيتش، واندفع صوبه، لكن زملاءه نجحوا في إيقافه.

This fight between Zlatan and Lukaku went too far I think 💀 pic.twitter.com/Gjgbv1JEkf

— RiZzy🔴 (@RiZzyUTD) January 26, 2021