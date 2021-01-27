حفلة شتائم كادت تتطور لعراك.. فيديو "معركة" إبراهيموفيتش ولوكاكو

خطفت المواجهة الكلامية بين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، والبلجيكي روميلو لوكاكو هداف إنتر ميلان، الأضواء من "ديربي الغضب" بين الفريقين، في ربع نهائي كأس إيطاليا الذي انتهى بفوز الإنتر 2-1.

النجمان اللذان تزاملا في مانشستر يونايتد قبل أعوام، دخلا في مواجهة كلامية وحفلة شتائم متبادلة قبل نهاية الشوط الأول، وكادت الأمور أن تتطور لتضارب بين اللاعبين لولا تدخل زملائهما من الفريقين، وقد حاول لوكاكو (27 عاما) اللحاق بإبراهيموفيتش (39 عاما) إلى غرف الملابس لاستكمال السجال.

هذا الذي شاهده الحكم، ولكن ما لم تكشفه الكاميرات كان الحوار دون المستوى بين الرجلين، إذ سُمع إبراهيموفيتش يصف لوكاكو بـ"الحمار"، ويطلق عليه وصفا اعتبر عنصريا، ويشتم والدته.

أما لوكاكو فكان رده قاسيا، فشتم أمَّ وزوجة إبراهيموفيتش، واندفع صوبه، لكن زملاءه نجحوا في إيقافه.

This fight between Zlatan and Lukaku went too far I think 💀 pic.twitter.com/Gjgbv1JEkf — RiZzy🔴 (@RiZzyUTD) January 26, 2021

وكان إبراهيموفيتش منح التقدم لميلان قبل أن يسيطر التوتر على الأجواء في سان سيرو.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعبين، قبل أن يتلقى إبراهيموفيتش بطاقة أخرى بسبب خطأ ضد ألكسندر كولاروف ليخرج مطرودا في الشوط الثاني، وهي أول مرة ينال فيها بطاقة حمراء في أوروبا منذ طرده مع باريس سان جيرمان أمام تشلسي في مارس/آذار 2015.

وهذه الحادثة غيّرت مجرى المباراة، إذ سجل لوكاكو نفسه هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 71، قبل أن يهدي الدانماركي كريستين إريكسين الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة بركلة حرة مباشرة.

وعن الطرد، قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن إبراهيموفيتش تقدم بالاعتذار بعد طرده خلال الخسارة 2-1 أمام إنتر ميلان.

وقال بيولي "لقد اعتذر مثل البطل العظيم. لقد تأثر بشكل مبالغ فيه برغبته في مساعدة الفريق. لم يكن من السهل الصمود بنقص عددي. لقد كان الضغط قويا من إنتر".

وقال بيولي "لقد دفعنا الثمن في آخر نصف ساعة، ولم يكن بوسعنا الخروج بنتيجة إيجابية. لم يكن من المفترض حدوث ذلك لكن هكذا سارت الأمور. نشعر بالأسف الشديد لأننا كنا مستعدين بشكل رائع للمباراة".

وسينتظر إنتر الفائز من مباراة اليوم بين يوفنتوس وسبال.

Zlatan and Lukaku are going at it 😳 pic.twitter.com/yMLFI72tiz — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021

وفاجأت هذه "المعركة" جماهير مان يونايتد، لأن النجمين كانت علاقتهما جيدة في "أولد ترافورد". وفي إحدى المقابلات عام 2017، امتدح إبراهيموفيتش قدرة لوكاكو التهديفية وسرعته الفائقة، ووصف شراكتهما في "الشياطين الحمر" بأنها "قوية جدا".

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، دخل إبراهيموفيتش في مواجهة كلامية مع دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا الذي حاول استفزاز "السلطان" أثناء مباراة ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي.

وقال زاباتا لزلاتان "لا تستطيع إكمال مباراة دون الحصول على ركلة جزاء؟ هل تبحث عن هدفك الـ13؟".

فكان جواب إبراهيموفيتش سريعا وصادما: "لقد سجلت أهدافا أكثر من عدد المباريات التي لعبتها في مسيرتك".

وكان زلاتان على حق، فقد سجل 498 هدفا مع الأندية التي لعب لها، بينما خاض زاباتا 373 مباراة في مشواره.