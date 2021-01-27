النسخة الكبرى بتاريخ البطولة.. قرعة نارية في دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم -التي أقيمت اليوم الأربعاء في ماليزيا، عبر تقنية الفيديو- عن مباريات قوية ومثيرة بين الفرق المشاركة في أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ البطولة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي -في وقت سابق- زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 40 فريقا بدلا من 32، حيث أضيفت مجموعتان: واحدة للشرق وأخرى للغرب.

وقسمت الأندية المشاركة الـ40 في دور المجموعات على 10 مجموعات، منها 5 مجموعات في منطقة غرب آسيا، ومثلها في منطقة الشرق.

ومن بين الأندية التي تشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة: الوحدات الأردني، وجوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي، ويونايتد سيتي الفلبيني، وتامبنيز روفرز السنغافوري، وفيتل الفيتنامي.

وأوقعت القرعة فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (حامل اللقب) في المجموعة السادسة التي تضم أيضا باثوم يونايتد التايلاندي، وفيتيل الفيتنامي، والفريق المتأهل من التصفيات.

وضمت المجموعة الأولى لأندية غرب القارة: الهلال السعودي بطل نسخة 2019، وشباب الأهلي دبي، والاستقلال الطاجيكي، والفائز من الغرافة القطري و"إيه جي إم كي" الأوزبكي.

وضمت المجموعة الثانية: الشارقة الإماراتي، وتراكتور الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والفائز من الوحدة السعودية والقوة الجوية العراقي.

وضمت المجموعة الثالثة: الدحيل القطري، والأهلي السعودي، والاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي.

وضمت المجموعة الرابعة: السد القطري، والنصر السعودي، والوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي.

وضمت المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس الإيراني، والريان القطري، وجوا الهندي، والوحدة الإماراتي، والزوراء العراقي.

أما مجموعات شرق القارة:

وضمت المجموعة السادسة: أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وباثوم يونايتد التايلندي، وفيتيل الفيتنامي، وفريق متأهل من التصفيات.

وضمت المجموعة السابعة: غيانغسو الصيني، وناجويا غرامبوس الياباني، وجوهور دار التعظيم الماليزي، وفريق متأهل من التصفيات.

وضمت المجموعة الثامنة: تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وغامبا أوساكا الياباني، وتامبنيز روفرز السنغافوري، وسيدني الأسترالي.

وضمت المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال الياباني، وغوانغتشو الصيني، ويونايتد سيتي الفلبيني، وفريق متأهل من التصفيات.

وضمت المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ الصيني، وبورت التايلندي، وكيتشي من هونغ كونغ، وفريق متأهل من التصفيات.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.