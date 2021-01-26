وسط مطالب بالتعاقد مع كوستا بدلا من أغويرو.. غوارديولا يثق في هداف سيتي التاريخي

أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثقته في قدرة المهاجم سيرجيو أغويرو على استعادة مستواه في الوقت المناسب، لمساعدة النادي في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبسبب الإصابات والمرض لم يشارك أغويرو هداف سيتي التاريخي سوى في 3 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.

وأصيب اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، بعد غيابه عن بداية الموسم عقب جراحة في الركبة، قبل أن يتعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال غوارديولا للصحفيين "واجه صعوبات في أول 3 أو 4 أيام. شعر بإعياء شديد، لكن اليوم يقول إنه يشعر بأنه أفضل كثيرا. الآن حان وقت أن يأتي فحصه سلبيا وعندما يحدث ذلك سيعود إلى هنا وسنرى كيف ستكون حالته يوما بعد يوم".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول متى سيعود. لكني متفائل أنه سيمنحنا أوقاتا جيدة من فبراير/شباط أو مارس/آذار إلى نهاية الموسم".

وتابع "أتمنى أن يساعدنا بقدراته الاستثنائية. لهذا السبب هو واحد من أفضل المهاجمين على الإطلاق، ليس فقط في إنجلترا بل في تاريخ كرة القدم".

ويواجه سيتي، الذي تقدم إلى المركز الثاني بعد 6 انتصارات متتالية، وست بروميتش ألبيون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وفي المقابل، شكك لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز، في تصريحات للصحافة البريطانية، بقدرات أغويرو البدنية بعد سلسلة الإصابات التي عانى منها وطالب بالتعاقد مع مهاجم آخر.

وقال ريتشاردز إن فريقه السابق يحتاج للتعاقد مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا، لكي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنها صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد.