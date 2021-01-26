البث الحي
كرة قدم

وسط مطالب بالتعاقد مع كوستا بدلا من أغويرو.. غوارديولا يثق في هداف سيتي التاريخي

غوارديولا (يسار) يهنئ لاعبيه بعد تسجيل هدف بمرمى تشلسي بالبريميرليغ (غيتي)
غوارديولا (يسار) يهنئ لاعبيه بعد تسجيل هدف بمرمى تشلسي بالبريميرليغ (غيتي)
26/1/2021-|آخر تحديث: 26/1/202105:55 PM (مكة المكرمة)

أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثقته في قدرة المهاجم سيرجيو أغويرو على استعادة مستواه في الوقت المناسب، لمساعدة النادي في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبسبب الإصابات والمرض لم يشارك أغويرو هداف سيتي التاريخي سوى في 3 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم.

وأصيب اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، بعد غيابه عن بداية الموسم عقب جراحة في الركبة، قبل أن يتعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال غوارديولا للصحفيين "واجه صعوبات في أول 3 أو 4 أيام. شعر بإعياء شديد، لكن اليوم يقول إنه يشعر بأنه أفضل كثيرا. الآن حان وقت أن يأتي فحصه سلبيا وعندما يحدث ذلك سيعود إلى هنا وسنرى كيف ستكون حالته يوما بعد يوم".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول متى سيعود. لكني متفائل أنه سيمنحنا أوقاتا جيدة من فبراير/شباط أو مارس/آذار إلى نهاية الموسم".

وتابع "أتمنى أن يساعدنا بقدراته الاستثنائية. لهذا السبب هو واحد من أفضل المهاجمين على الإطلاق، ليس فقط في إنجلترا بل في تاريخ كرة القدم".

ويواجه سيتي، الذي تقدم إلى المركز الثاني بعد 6 انتصارات متتالية، وست بروميتش ألبيون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وفي المقابل، شكك لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي السابق ميكا ريتشاردز، في تصريحات للصحافة البريطانية، بقدرات أغويرو البدنية بعد سلسلة الإصابات التي عانى منها وطالب بالتعاقد مع مهاجم آخر.

وقال ريتشاردز إن فريقه السابق يحتاج للتعاقد مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا، لكي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أنها صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد.

 

المصدر : الصحافة البريطانية + رويترز

حول هذه القصة

اعترف بـ5 أبناء ويزعم 6 أنهم من نسله.. كنز دفين من تذكارات مارادونا يثير صراعات بين ورثته

عُثر على صندوق كان في طي النسيان فترة طويلة يضم المئات من المقتنيات التذكارية الخاصة بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، وقد يشكل كنزا لهواة جمع التحف، أو صراعا جديدا على تركته.

المزيد من كرة قدم

حفلة شتائم كادت تتطور لعراك.. فيديو "معركة" إبراهيموفيتش ولوكاكو

النجمان تزاملا في مانشستر يونايتد (رويترز)

سواريز في أتلتيكو مدريد.. عندما أهدى برشلونة مفتاح لقب الليغا لسيميوني

سواريز سجل 12 هدفا هذا الموسم بقميص "الأتلتي" (الأناضول)

لا تتوقف عن اللعب حتى تسمع صافرة الحكم.. هدف لمان سيتي يؤكد المؤكد

كانسيلو (وسط) سجل هدف مان سيتي الثاني في الفوز بخماسية على ويست بروميتش (غيتي)

مانشستر سيتي يقفز لصدارة البريميرليغ وأرسنال يهزم ساوثهامبتون

محرز (يمين) يحتفل بعد تسجيله الهدف الرابع لسيتي (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ: لا أريد أن أبقى يهوديا

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ يعتبر أن تسوية الدولتين غير عملية ويدافع عن فكرة دولة فدرالية واحدة لشعبين (الأوروبية)

الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام

(مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يمكن تلقي أكثر من لقاح ضد كورونا من شركات مختلفة؟ عالم فيروسات يجيب

د. مكي: مع التلقيح والالتزام بمعايير النظافة والتباعد الاجتماعي والكمامة، فسنحتاج إلى سنتين للسيطرة على الوباء (الجزيرة)

763 عاما على سقوطها بيد المغول.. يوم هاجم هولاكو بغداد وأنهى الخلافة العباسية

الجيش المغولي بقيادة هولاكو بدأ بالزحف نحو بغداد وتمكن من غزوها عام 1258 (مواقع التواصل)