البث الحي
كرة قدم

عودة ميسي.. كومان يؤكد رغبته بالتتويج بكأس الملك ويستبعد الفوز بلقب الليغا

كومان يعلق الآمال على الفوز بكأس الملك بعد الخروج من السوبر والتأخر في الليغا عن أتلتيكو (غيتي)
كومان يعلق الآمال على الفوز بكأس الملك بعد الخروج من السوبر والتأخر في الليغا عن أتلتيكو (غيتي)
26/1/2021-|آخر تحديث: 26/1/202107:28 PM (مكة المكرمة)

يعتقد رونالد كومان مدرب برشلونة أن الفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم سيكون أسرع طريق لتحقيق لقب هذا الموسم، وقال إنه سيدفع بتشكيلة قوية في مواجهة رايو فاليكانو بدور الـ16 غدا الأربعاء لضمان تقدم فريقه في المسابقة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني متأخرا بـ10 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، مما قد يجعل اللحاق بالمتصدر المتألق في الليغا هذا الموسم صعبا على البلوغرانا كما قال كومان بنفسه، في إشارة إلى ضياع لقب الليغا هذا الموسم أيضا.

لكنه يبقى الفريق الوحيد بين الثلاثة الأوائل الذي لا يزال ينافس في كأس ملك إسبانيا بعد خروج ريال مدريد أمام فريق من الدرجة الثالثة الأسبوع الماضي، ووداع أتلتيكو المسابقة في وقت سابق هذا الشهر.

وتفوق برشلونة على كورنيا 2-صفر بعد وقت إضافي الأسبوع الماضي، وبعد الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيك بلباو، تبدو كأس الملك أسرع وسيلة للفوز بلقب هذا الموسم.

ويلتقي العملاق الكتالوني مع باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري الأبطال.

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "نرغب في القتال للفوز بكل لقب لكن يجب أن نتحلى بالواقعية بالنظر إلى أفضلية أتلتيكو في الدوري ومستوى لاعبيه. سيكون من الصعب الفوز بلقب الدوري".

وأضاف "لكننا سنواصل القتال على لقب الدوري. كأس ملك إسبانيا تمنحنا وسيلة سريعة لحصد لقب حيث نخوض مباريات أقل من الدوري وأتمنى أن يفوز فريقي بها".

وحصل كومان على دفعة معنوية بعودة ليونيل ميسي إلى تشكيلة الفريق التي أعلنت اليوم الثلاثاء بعد أن أنهى عقوبة إيقاف لمباراتين، لكن المدرب لم يكشف عما إذا كان قائد الفريق سيشارك في مباراة الكأس.

وقال "شعر ميسي ببعض الإجهاد مؤخرا لكنه حصل على راحة ويبدو أنه استعاد نشاطه ولياقته مجددا".

وأضاف "إنه لاعب اعتاد على حصد الألقاب ويرغب في خوض كل مباراة لذا سأتحدث إليه غدا وبعدها سأختار التشكيلة (الأساسية)".

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

كشف عن حقيقة خلافاته مع اللاعبين.. كومان يشعر بالراحة في برشلونة رغم النتائج السيئة

لا يشعر رونالد كومان مدرب برشلونة بأي ضغوط رغم النتائج السيئة للفريق، ويصرّ على أن اللاعبين يساندونه ويتطلعون إلى العودة للانتصارات عند استضافة ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم غدا الأحد.

المزيد من كرة قدم

حفلة شتائم كادت تتطور لعراك.. فيديو "معركة" إبراهيموفيتش ولوكاكو

النجمان تزاملا في مانشستر يونايتد (رويترز)

سواريز في أتلتيكو مدريد.. عندما أهدى برشلونة مفتاح لقب الليغا لسيميوني

سواريز سجل 12 هدفا هذا الموسم بقميص "الأتلتي" (الأناضول)

لا تتوقف عن اللعب حتى تسمع صافرة الحكم.. هدف لمان سيتي يؤكد المؤكد

كانسيلو (وسط) سجل هدف مان سيتي الثاني في الفوز بخماسية على ويست بروميتش (غيتي)

مانشستر سيتي يقفز لصدارة البريميرليغ وأرسنال يهزم ساوثهامبتون

محرز (يمين) يحتفل بعد تسجيله الهدف الرابع لسيتي (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ: لا أريد أن أبقى يهوديا

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ يعتبر أن تسوية الدولتين غير عملية ويدافع عن فكرة دولة فدرالية واحدة لشعبين (الأوروبية)

الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام

(مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يمكن تلقي أكثر من لقاح ضد كورونا من شركات مختلفة؟ عالم فيروسات يجيب

د. مكي: مع التلقيح والالتزام بمعايير النظافة والتباعد الاجتماعي والكمامة، فسنحتاج إلى سنتين للسيطرة على الوباء (الجزيرة)

763 عاما على سقوطها بيد المغول.. يوم هاجم هولاكو بغداد وأنهى الخلافة العباسية

الجيش المغولي بقيادة هولاكو بدأ بالزحف نحو بغداد وتمكن من غزوها عام 1258 (مواقع التواصل)