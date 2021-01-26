عودة ميسي.. كومان يؤكد رغبته بالتتويج بكأس الملك ويستبعد الفوز بلقب الليغا

يعتقد رونالد كومان مدرب برشلونة أن الفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم سيكون أسرع طريق لتحقيق لقب هذا الموسم، وقال إنه سيدفع بتشكيلة قوية في مواجهة رايو فاليكانو بدور الـ16 غدا الأربعاء لضمان تقدم فريقه في المسابقة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني متأخرا بـ10 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، مما قد يجعل اللحاق بالمتصدر المتألق في الليغا هذا الموسم صعبا على البلوغرانا كما قال كومان بنفسه، في إشارة إلى ضياع لقب الليغا هذا الموسم أيضا.

لكنه يبقى الفريق الوحيد بين الثلاثة الأوائل الذي لا يزال ينافس في كأس ملك إسبانيا بعد خروج ريال مدريد أمام فريق من الدرجة الثالثة الأسبوع الماضي، ووداع أتلتيكو المسابقة في وقت سابق هذا الشهر.

وتفوق برشلونة على كورنيا 2-صفر بعد وقت إضافي الأسبوع الماضي، وبعد الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيك بلباو، تبدو كأس الملك أسرع وسيلة للفوز بلقب هذا الموسم.

ويلتقي العملاق الكتالوني مع باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري الأبطال.

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "نرغب في القتال للفوز بكل لقب لكن يجب أن نتحلى بالواقعية بالنظر إلى أفضلية أتلتيكو في الدوري ومستوى لاعبيه. سيكون من الصعب الفوز بلقب الدوري".

وأضاف "لكننا سنواصل القتال على لقب الدوري. كأس ملك إسبانيا تمنحنا وسيلة سريعة لحصد لقب حيث نخوض مباريات أقل من الدوري وأتمنى أن يفوز فريقي بها".

وحصل كومان على دفعة معنوية بعودة ليونيل ميسي إلى تشكيلة الفريق التي أعلنت اليوم الثلاثاء بعد أن أنهى عقوبة إيقاف لمباراتين، لكن المدرب لم يكشف عما إذا كان قائد الفريق سيشارك في مباراة الكأس.

وقال "شعر ميسي ببعض الإجهاد مؤخرا لكنه حصل على راحة ويبدو أنه استعاد نشاطه ولياقته مجددا".

وأضاف "إنه لاعب اعتاد على حصد الألقاب ويرغب في خوض كل مباراة لذا سأتحدث إليه غدا وبعدها سأختار التشكيلة (الأساسية)".