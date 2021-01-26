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رسميا.. توخيل يتولى تدريب تشلسي خلفا للامبارد

توخيل سيتولى تدريب تشلسي في ظروف صعبة للغاية (رويترز)
توخيل سيتولى تدريب تشلسي في ظروف صعبة للغاية (رويترز)
26/1/2021-|آخر تحديث: 26/1/202110:25 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب توماس توخيل لخلافة فرانك لامبارد الذي استغنى النادي عن خدماته.

ووقع المدرب الألماني البالغ من العمر 47 عاما -الذي سبق له تدريب بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان- عقدا لمدة 18 شهرا، مع وجود بند يسمح بالتمديد.

وكان سان جيرمان انفصل عن توخيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد فوزه بلقبين للدوري الفرنسي، وقيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حين خسر أمام بايرن ميونخ.

وغرد تشلسي عبر حسابه الرسمي على تويتر مرحبا بالمدرب الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية في ظروف صعبة، حيث يحتل الفريق المركز التاسع بالدوري.

وقال توخيل الذي التقى مع اللاعبين في مقر تشلسي التدريبي في بيان "أشكر تشلسي على الثقة الغالية في شخصي والجهاز الفني المعاون. نكن جميعا احتراما كبيرا لفرانك لامبارد والبصمة التي تركها".

وأضاف "لا أطيق الانتظار للعمل مع فريقي الجديد والمنافسة في واحدة من أفضل مسابقات الدوري في كرة القدم. أنا ممتن لوجودي ضمن أسرة تشلسي. شعوري لا يوصف".

وأقيل لامبارد، الهداف التاريخي لتشلسي، أمس الاثنين بعد 18 شهرا في المنصب بعدما تجرع الفريق خمس هزائم في آخر ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر : رويترز

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أعلن تشلسي الإنجليزي اليوم الاثنين أنه أقال مدربه فرانك لامبارد من منصبه بعد تلقيه 5 هزائم في 8 مباريات بالدوري الممتاز لكرة القدم، مما تسبب في تراجعه إلى المركز التاسع.

توخيل يقترب من تدريب تشلسي

تحدثت معلومات صحفية عن أن الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان المقال وقع عقدا لتدريب تشلسي، بعد أيام على إقالة الإنجليزي فرانك لامبارد من تدريب “البلوز”.

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