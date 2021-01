رسميا.. توخيل يتولى تدريب تشلسي خلفا للامبارد

أعلن نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب توماس توخيل لخلافة فرانك لامبارد الذي استغنى النادي عن خدماته.

ووقع المدرب الألماني البالغ من العمر 47 عاما -الذي سبق له تدريب بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان- عقدا لمدة 18 شهرا، مع وجود بند يسمح بالتمديد.

وكان سان جيرمان انفصل عن توخيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد فوزه بلقبين للدوري الفرنسي، وقيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حين خسر أمام بايرن ميونخ.

وغرد تشلسي عبر حسابه الرسمي على تويتر مرحبا بالمدرب الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية في ظروف صعبة، حيث يحتل الفريق المركز التاسع بالدوري.

وقال توخيل الذي التقى مع اللاعبين في مقر تشلسي التدريبي في بيان "أشكر تشلسي على الثقة الغالية في شخصي والجهاز الفني المعاون. نكن جميعا احتراما كبيرا لفرانك لامبارد والبصمة التي تركها".

