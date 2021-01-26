ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في كأس إيطاليا.. لقاء تضميد الجراح ونفض الغبار

ينطلق ربع نهائي كأس إيطاليا بكرة القدم الليلة بمواجهة مثيرة تجمع الجارين ميلان وإنتر ميلان في "ديربي الغضب"، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه كل من الفريقين إلى نفض غبار الكبوة التي تعرّضا لها في الدوري مطلع الأسبوع الحالي.

وتستأنف منافسات دور الثمانية مساء الأربعاء بلقاء أتلانتا مع لاتسيو، ويوفنتوس مع سبال (من الدرجة الثانية) على أن تختتم الخميس بلقاء نابولي حامل اللقب مع سبيزيا.

وتعرّض ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكبوة السبت بالهزيمة على ملعبه أمام أتلانتا بثلاثية نظيفة في المرحلة الـ19 من المسابقة، كما تعادل صاحب المركز الثاني إنتر ميلان في الوقت نفسه مع مضيفه أودينيزي سلبيا.

وحافظ ميلان على موقعه في الصدارة بفارق نقطتين فقط أمام إنتر ميلان، وذلك مع وصوله إلى منتصف رحلة الدوري الإيطالي، لكنه بحاجة إلى استعادة الثقة بعد أن تلقى الهزيمة الثانية أثناء الشهر الجاري، إذ كان قد خسر أيضا أمام يوفنتوس 1-3.

وقال النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عقب الهزيمة أمام أتلانتا "افتقدنا كثيرا من الأشياء في هذه المباراة، لقد قضينا يوما سيئا. لا أرغب في إيجاد الأعذار، الآن من المهم أن نستعيد طاقاتنا وننتظر المباراة المقبلة لاستعادة التوازن بعد هذه الهزيمة".

ويفتقد ميلان جهود حارس المرمى جيانلويجي دوناروما للإيقاف، وصانع الألعاب هاكان كالهانوجلو بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويتوقع أن يقود إبراهيموفيتش هجوم ميلان كما يتوقع أن يشارك الوافد الجديد ماريو ماندزوكيتش لوقت أطول من 20 دقيقة التي لعبها أثناء مباراة أتلانتا.

أما إنتر ميلان الذي يتحسر على إهدار فرصة الفوز أمام أودينيزي ومعادلة نقاط ميلان، فيتطلع إلى استغلال فرصة تراجع معنويات ميلان والتأهل على حسابه في بطولة الكأس.

وألقى أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، الضوء على افتقاد الدقة مشيرا إلى أن ذلك تسبب في إهدار عدد من الفرص أمام أودينيزي.

وقال كونتي "بالطبع سنقيّم الأمور ونرى من يتعافى بشكل أفضل ويستحق المشاركة. لن نتعامل مع الأمر باستهانة وسنحاول تحقيق الفوز، مثلما نفعل دائما".

وأضاف "لن نضع أي حدود لأنفسنا، لكنه سيكون علينا إجراء بعض الحسابات من أجل التوصل إلى التوازن المطلوب".

وإلى جانب الدوري، تعد بطولة الكأس بمنزلة الهدف الآخر لإنتر ميلان في الموسم الحالي الذي شهد خروجه من دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي شهدت تأهل يوفنتوس وأتلانتا ولاتسيو إلى الأدوار الإقصائية، في حين يتنافس ميلان ونابولي في الدوري الأوروبي.

كذلك شهد الدوري الإيطالي مطلع هذا الأسبوع صدمة لنابولي (حامل لقب الكأس) الذي خسر أمام فيرونا 1-3، وذلك بعد 4 أيام من الهزيمة أمام يوفنتوس بهدفين دون رد في مباراة كأس السوبر.