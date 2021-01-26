توخيل يقترب من تدريب تشلسي

تحدثت معلومات صحفية عن أن الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان المقال وقع عقدا لتدريب تشلسي، بعد أيام على إقالة الإنجليزي فرانك لامبارد من تدريب "البلوز".

ومن المتوقع أن يعلن الفريق اللندني في الساعات القليلة القادمة عن تعيين توخيل الموجود أصلا في العاصمة البريطانية لندن.

وتنقل المصادر أن توخيل "متحمس وجاهز" لفتح صفحة جديدة في مسيرته التدريبية والإشراف على نجمين ألمانيين هما كاي هافيرتز وتيمو فيرنر، ومساعدتهما على تخطي صعوبات الموسم الأول في ستامفورد بريدج.

يذكر أن تشلسي أعلن أمس الاثنين إقالة لامبارد من منصبه بعد تلقيه 5 هزائم في 8 مباريات بالبريميرليغ، مما تسبب في تراجعه إلى المركز التاسع بين فرق البطولة الـ20.

وقال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش -وهو مالك النادي اللندني- في بيان "كان هذا قرارا صعبا، تربطني علاقة شخصية ممتازة مع فرانك، وأحمل له قدرا كبيرا من الاحترام".

وأصبح لامبارد المدرب رقم 12 الذي يقال من قيادة فريق الكرة بالنادي منذ انتقال ملكيته إلى الملياردير الروسي عام 2003.