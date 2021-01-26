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بويول يقدم قميص برشلونة الخاص بالكلاسيكو والجماهير تطالب بعودته

برشلونة خسر من ريال مدريد في كلاسيكو الذهاب بملعب كامب نو (رويترز)
برشلونة خسر من ريال مدريد في كلاسيكو الذهاب بملعب كامب نو (رويترز)
26/1/2021

كشف نادي برشلونة الإسباني عن قميصه الجديد الذي سيخوض به مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، من خلال نجم الدفاع وقائده السابق كارليس بويول.

ونشر برشلونة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لبويول يعرض فيها القميص الخاص الذي سيرتديه الفريق الكتالوني في كلاسيكو الأرض على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بمباراة الإياب من الدوري الإسباني لكرة القدم في إبريل/نيسان المقبل.

وعلق برشلونة على صورة بويول التي نشرها على حسابه بتويتر مخاطبا الجماهير "انظروا من عاد، بويول يكشف عن قميصنا الجديد الخاص بالكلاسيكو"، ليتفاعل المغردون مع الصورة لوجود أسطورة الدفاع الإسباني فيها.

 

ورأى بعض الجماهير أن برشلونة اختار الشخص المناسب وأفضل من يرتدي قميصه للتسويق له، في حين طالب آخرون بعودته للعب في الفريق الذي يعاني في الدفاع هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى، حيث قالت إحدى المغردات "لا أحد يبدو أفضل بقميص برشلونة من قائدنا نفسه".

وكان برشلونة قد خسر من ريال مدريد في كلاسيكو الذهاب على أرضه بملعب كامب نو 3-1 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

 

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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