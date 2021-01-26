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الكالتشيو فوق صفيح ساخن هذا الموسم.. أشرس صراع على اللقب منذ عقد

9 نقاط فقط تفصل ميلان عن لاتسيو السابع وهو أقل فارق بين السبعة الأوائل في هذه المرحلة من الموسم خلال 10 سنوات (غيتي)
9 نقاط فقط تفصل ميلان عن لاتسيو السابع وهو أقل فارق بين السبعة الأوائل في هذه المرحلة من الموسم خلال 10 سنوات (غيتي)
26/1/2021

حفل مطلع هذا الأسبوع بالمفاجآت ليصبح من الصعب بمكان توقع الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، حيث تفصل نقاط قليلة بين الفرق السبعة الأولى بعد انقضاء نصف الموسم.

وتوج ميلان بلقب "بطل الشتاء" يوم السبت الماضي، وهو اللقب الذي يحصل عليه المتصدر بعد 19 جولة من 38 مباراة رغم الهزيمة 3-صفر أمام أتلانتا.

لكن 9 نقاط فقط تفصل ميلان الذي يبلغ رصيده 43 نقطة عن لاتسيو السابع بـ34 نقطة، وهو أقل فارق بين السبعة الأوائل في هذه المرحلة من الموسم خلال 10 سنوات.

وكانت آخر مرة شهدت فيها الفرق السبعة الأولى هذا الفارق الضئيل في موسم 2010-2011، وتزامنت أيضا مع آخر مرة أخفق فيها يوفنتوس في تحقيق اللقب.

وتوج ميلان باللقب في ذلك العام الذي أنهاه زلاتان إبراهيموفيتش في صدارة هدافي الفريق في فترته الأولى مع النادي.

ولعب النجم السويدي البالغ من العمر 39 عاما دورا محوريا في صحوة ميلان منذ عودته إلى سان سيرو في يناير/كانون الثاني 2020، كما نال إشادة واسعة بسبب عقلية الانتصار التي أعادها للفريق.

وقال إبراهيموفيتش لشبكة سكاي إن "التتويج بلقب بطل الشتاء لا يعني شيئا، نحن في منتصف الموسم وأبلينا بلاء حسنا حتى الآن، لكننا لم نحقق أي انجاز بعد، وهو الجزء الأصعب من الموسم".

سوابق تاريخية

وتتعامل الفرق ووسائل الإعلام مع "بطل الشتاء" بجدية في إيطاليا بالنظر إلى سوابق تاريخية.

ومنذ تحول البطولة إلى 20 فريقا في 2004 أخفق بطل الشتاء مرتين فقط في إحراز اللقب (نابولي في موسمي 2015-2016، و2017-2018).

وتجرع ميلان هزيمتين في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري، لكن أكبر منافسيه على اللقب إنتر ميلان ويوفنتوس أخفقا في الاستفادة من هذا الموقف.

وطرد أنطونيو كونتي مدرب إنتر للاعتراض في نهاية تعادل مخيب بدون أهداف مع مضيفه أودينيزي يوم السبت، ليتأخر فريقه بنقطتين عن الصدارة.

ومع ذلك، يملك إنتر القدرات التي تمكنه من الفوز باللقب، فهو الوحيد بين أول 7 فرق في الترتيب لا ينشغل بمسابقات أوروبية بعد خروجه من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويمر يوفنتوس بمرحلة انتقالية تحت قيادة مدربه أندريا بيرلو، وافتقر الفريق لثبات المستوى حتى الآن، لكن لا يمكن تجاهل هيمنة الفريق على البطولة لـ9 مواسم متتالية.

ويملك فريق المدرب بيرلو مباراة مؤجلة أمام نابولي الذي فاز عليه 2-صفر ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالية الأربعاء الماضي، مما يجعل فارق النقاط السبع مع ميلان المتصدر لا يبدو صعبا.

واحتل أتلانتا المركز الثالث لعامين متتاليين، وبلغ دور الثمانية في مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان الفريق المنتمي إلى منطقة بيرغامو يلعب في الدرجة الثانية في آخر مرة شهد فيها الصراع على لقب دوري الأضواء هذا التنافس الشرس.

لكن احتمال فوزه باللقب لا يبدو مستبعدا، حيث حصد أتلانتا 36 نقطة في رقم قياسي للنادي بعد 19 مباراة، ويتجه إلى إنهاء الموسم بقوة.

وتراجع مستوى روما ونابولي مؤخرا، ويتعرض المدربان باولو فونسيكا وجينارو جاتوزو لضغوط، فيما عاد لاتسيو إلى دائرة الضوء بعد 4 انتصارات متتالية في الدوري.

المصدر : وكالات

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