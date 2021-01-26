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أثارت جدلا واسعا في وسائل التواصل.. قصة كمامة رومينيغه الغريبة

رومينيغه لم يجد الكمامة التي تفي بالمتطلبات الصحية (مواقع التواصل والدوري الألماني)
رومينيغه لم يجد الكمامة التي تفي بالمتطلبات الصحية (مواقع التواصل والدوري الألماني)
26/1/2021

كشف كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، عن سبب ارتدائه للكمامة غير التقليدية التي تشبه نظارات الغطس، خلال متابعته لمباراة فريقه أمام شالكه الأحد الماضي في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال رومينيغه -في تصريحات لصحيفة "بيلد" نشرتها اليوم الثلاثاء- إنه كشخص يرتدي نظارات "أعاني، ربما مثل الكثيرين، من تكاثف البخار الذي يتراكم حينما أرتدي الكمامة".

وأضاف أنه كان من المفترض ألا يعاني من هذه المشكلة عند ارتداء تلك الكمامة خلال مباراة الأحد، لكنه واجه المشكلة مما دفعه للعودة لارتداء الكمامة التقليدية.

وكانت الكمامة غير العادية، التي ارتداها رومينيغه، أثارت جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت لقطات فيديو وصور له خلال ارتداء الكمامة المصنعة من جانب شركة بالنمسا والتي تستخدم لعدة أشياء من بينها مساعدة فاقدي السمع على رؤية تعبيرات الوجه وفهم حركات فم المتحدث.

وتابع النجم الكروي السابق أنه لم يجد الكمامة التي تفي بالمتطلبات الصحية والوقائية، وكذلك متطلباته هو.

وختم "لكن من أجل مشاهدة مباريات بايرن، أشاهد بدون نظارات ثم أضعها بمجرد أن تتجه الكرة إلى منطقة الجزاء".

وكان لدى رومينيغه الكثير ليشاهده الأحد الماضي، حينما تغلب الفريق البافاري (المتصدر) على شالكه المهدد بالهبوط برباعية نظيفة.

المصدر : وكالات

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