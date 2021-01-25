بالفيديو.. كأس العالم للأندية في ضيافة اثنين من ملاعب مونديال قطر 2022

يترقب عشّاق كرة القدم في العالم منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم (قطر 2020) المؤجلة والتي تستضيفها الدوحة في الفترة من 4 إلى 11 فبراير/شباط المقبل، في اثنين من ملاعب بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وتقدم البطولة، التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، فرصة مثالية لاختبار جاهزية اثنين من الملاعب المونديالية في حدث عالميّ، وهما ملعب المدينة التعليمية، وملعب أحمد بن علي الذي جرى تدشينه في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال استضافته نهائي النسخة الـ48 من كأس الأمير.

وتخوض الأندية المتوّجة بدوري الأبطال في 5 من الاتحادات القارية الستة، إلى جانب نادي الدحيل، ممثل البلد المضيف، 7 مباريات لحسم الفائز بلقب النسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية 2020 التي تأجلت عن موعدها الشهر الماضي بسبب التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

إليكم نتيجة قرعة #كأس_العالم_للأندية 🏆 لا تفوتكم فرصة شراء التذاكر إن كنتم من مستخدمي بطاقات @Visa 🎫 https://t.co/QYBD1O5k3v pic.twitter.com/EOcztkt9D4 — Road to 2022 (@roadto2022) January 19, 2021

وإلى جانب ممثل الدولة المستضيفة، تأهل للمشاركة في البطولة كل من النادي الأهلي المصري، بطل أفريقيا، وبايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وأولسان هيونداي، بطل آسيا، وتيجريس أونال، بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي – كونكاكاف، في حين يحدد بطل أميركا الجنوبية خلال نهائي ليبرتادوريس في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان أوكلاند سيتي، ممثل أوقيانوسيا قد أعلن عدم مشاركته في البطولة بسبب قيود السفر المفروضة في نيوزيلندا والمتعلقة بجائحة "كوفيد-19".

وإلى جانب اختبار الجاهزية التشغيلية لكل من ملعب أحمد بن علي وملعب المدينة التعليمية، وتعزيز خبرات فرق العمل قبل المونديال، ستسلط البطولة الضوء على العديد من المزايا من بينها تقارب المسافات بين الملاعب وأماكن الإقامة والمقاصد السياحية المختلفة في الدولة.

فضلا عن سهولة الوصول إلى الملعبين عبر مترو الدوحة، إذ يقع كل منهما على مسافة قريبة سيرا على الأقدام من إحدى محطات مترو الدوحة، ما من شأنه الإسهام في تقديم تجربة مريحة للاعبين والجماهير ومنحهم فكرة عامة عن أجواء مونديال قطر 2022.

جولة مع جماهير @AlrayyanSC في استادهم الجديد 🏟 كيف كان انطباعهم حول الاستاد؟ pic.twitter.com/Cfholjew8Z — Road to 2022 (@roadto2022) December 23, 2020

وفيما يلي لمحة عامة عن كل من ملعبي أحمد بن علي والمدينة التعليمية اللذين سيشهدان مباريات بطولة كأس العالم للأندية:

تعرفوا على رابع استادات #قطر٢٠٢٢ جاهزية، استاد أحمد بن علي في مدينة الريان. pic.twitter.com/xJ1UAsaT4k — Road to 2022 (@roadto2022) December 19, 2020

ملعب أحمد بن علي

هو رابع ملاعب مونديال قطر 2022 التي أعلن عن جاهزيتها، ويستضيف 3 مباريات بكأس العالم للأندية، تبدأ بأولى مباريات البطولة يوم 4 فبراير/شباط وتجمع بين أولسان هيونداي الكوري، بطل آسيا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي – كونكاكاف، ثم مباراة تحديد الفائز بالمركز الخامس في 7 فبراير/شباط، قبل استضافة المباراة الثانية في نصف نهائي البطولة يوم 8 فبراير/شباط بين العملاق الأوروبي بايرن ميونخ، والفائز من مباراة الدحيل والأهلي.

إليكم جولة خاصة في استاد أحمد بن علي المونديالي يصحبنا فيها سفيرا اللجنة العليا @trikaofficial و @Ms3don . pic.twitter.com/9Vjy67xDmL — Road to 2022 (@roadto2022) December 21, 2020

تبلغ السعة الجماهيرية لملعب أحمد بن علي 40 ألف مشجع، ويقع على بُعد 22 كيلومترا من وسط الدوحة، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة بالسيارات أو بالمواصلات العامة، وعلى مسافة أمتار قليلة من الملعب، تقع محطة الرفاع، إحدى محطات الخط الأخضر لمترو الدوحة، كما يوجد بجوار مول قطر، ويحيط به العديد من المرافق المجتمعية مثل ملاعب كرة القدم التي تستخدمها بانتظام فرق تلعب في منافسات دوري قطر المجتمعي لكرة القدم.

من قلب الدوحة إلى #استاد_أحمد_بن_علي .. مترو الدوحة يسهل وصول الجمهور ويضمن تجربة ممتعة للجميع! @QatarRail 🚄 pic.twitter.com/x0R5j0Jdl9 — Road to 2022 (@roadto2022) December 23, 2020

ومن المقرر أن يستضيف الملعب 7 مباريات من مرحلة المجموعات حتى دور الـ16 في مونديال قطر 2022، وبعد انتهاء البطولة، سيصبح الملعب المقر الجديد لنادي الريان، أحد أكثر الأندية جماهيرية في قطر.

شكلت الاستدامة عنصراً جوهرياً في بناء #استاد_أحمد_بن_علي تعرف على أوجه الاستدامة في هذا الملعب المونديالي 🌳 pic.twitter.com/qz2QeRVp9P — Road to 2022 (@roadto2022) December 25, 2020

ملعب المدينة التعليمية

هو ثالث ملاعب مونديال قطر 2022، وبعد إعلان اللجنة العليا عن جاهزيته في يونيو/حزيران الماضي استضاف العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا 2020.

وسيشهد الملعب، الذي تبلغ سعته الجماهيرية 40 ألف مشجع أيضا، 4 مباريات في 3 من أيام منافسات كأس العالم للأندية، تبدأ بالمباراة الثانية في الدور الثاني من البطولة يوم 4 فبراير/شباط بين الدحيل والأهلي، ثم المباراة الأولى في نصف نهائي البطولة يوم 7 فبراير/شباط والتي تجمع بين بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية والفريق الفائز في مباراة أولسان هيونداي وتيجريس أونال.

ويستضيف الملعب أيضا آخر مباراتين في البطولة يوم 11 فبراير/شباط، وهما مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث، ثم المباراة النهائية وتتويج بطل نسخة 2020 من مونديال الأندية.

ما هي الكلمة الوحيدة التي يعرفها النجم ديفيد بيكهام باللغة العربية؟ أسئلة سريعة مع النجم الإنجليزي على هامش زيارته لاستاد المدينة التعليمية pic.twitter.com/mFtHGT3UbI — Road to 2022 (@roadto2022) July 8, 2020

يقع الملعب في المدينة التعليمية على بعد 13 كيلومترا من وسط الدوحة، ويمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق الخط الأخضر في مترو الدوحة، وذلك عبر محطة المدينة التعليمية التي تقع على مسافة أمتار قليلة من الملعب.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب 8 مباريات وصولاً إلى دور الثمانية خلال مونديال قطر 2022.

تعرفوا على استاد المدينة التعليمية 🏟 pic.twitter.com/YdYCMH57Cq — Road to 2022 (@roadto2022) June 21, 2020

ويعد ملعب المدينة التعليمية أول ملعب حصل على تصنيف الاستدامة من فئة 5 نجوم من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" (GSAS)، ومن المؤكد أن الملعب المعروف باسم "جوهرة الصحراء" سيبهر جماهير كرة القدم في المدرجات وخلف الشاشات حول العالم خلال منافسات البطولة الشهر المقبل.