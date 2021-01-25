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بالفيديو.. كأس العالم للأندية في ضيافة اثنين من ملاعب مونديال قطر 2022

ملعب أحمد بن علي استضاف نهائي كأس الأمير 2020 بين السد والعربي (الجزيرة)
ملعب أحمد بن علي استضاف نهائي كأس الأمير 2020 بين السد والعربي (الجزيرة)
25/1/2021

يترقب عشّاق كرة القدم في العالم منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم (قطر 2020) المؤجلة والتي تستضيفها الدوحة في الفترة من 4 إلى 11 فبراير/شباط المقبل، في اثنين من ملاعب بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وتقدم البطولة، التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي، فرصة مثالية لاختبار جاهزية اثنين من الملاعب المونديالية في حدث عالميّ، وهما ملعب المدينة التعليمية، وملعب أحمد بن علي الذي جرى تدشينه في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال استضافته نهائي النسخة الـ48 من كأس الأمير.

وتخوض الأندية المتوّجة بدوري الأبطال في 5 من الاتحادات القارية الستة، إلى جانب نادي الدحيل، ممثل البلد المضيف، 7 مباريات لحسم الفائز بلقب النسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية 2020 التي تأجلت عن موعدها الشهر الماضي بسبب التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

وإلى جانب ممثل الدولة المستضيفة، تأهل للمشاركة في البطولة كل من النادي الأهلي المصري، بطل أفريقيا، وبايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وأولسان هيونداي، بطل آسيا، وتيجريس أونال، بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي – كونكاكاف، في حين يحدد بطل أميركا الجنوبية خلال نهائي ليبرتادوريس في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان أوكلاند سيتي، ممثل أوقيانوسيا قد أعلن عدم مشاركته في البطولة بسبب قيود السفر المفروضة في نيوزيلندا والمتعلقة بجائحة "كوفيد-19".

وإلى جانب اختبار الجاهزية التشغيلية لكل من ملعب أحمد بن علي وملعب المدينة التعليمية، وتعزيز خبرات فرق العمل قبل المونديال، ستسلط البطولة الضوء على العديد من المزايا من بينها تقارب المسافات بين الملاعب وأماكن الإقامة والمقاصد السياحية المختلفة في الدولة.

فضلا عن سهولة الوصول إلى الملعبين عبر مترو الدوحة، إذ يقع كل منهما على مسافة قريبة سيرا على الأقدام من إحدى محطات مترو الدوحة، ما من شأنه الإسهام في تقديم تجربة مريحة للاعبين والجماهير ومنحهم فكرة عامة عن أجواء مونديال قطر 2022.

وفيما يلي لمحة عامة عن كل من ملعبي أحمد بن علي والمدينة التعليمية اللذين سيشهدان مباريات بطولة كأس العالم للأندية:

ملعب أحمد بن علي

هو رابع ملاعب مونديال قطر 2022 التي أعلن عن جاهزيتها، ويستضيف 3 مباريات بكأس العالم للأندية، تبدأ بأولى مباريات البطولة يوم 4 فبراير/شباط وتجمع بين أولسان هيونداي الكوري، بطل آسيا، وتيجريس أونال المكسيكي، بطل أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي – كونكاكاف، ثم مباراة تحديد الفائز بالمركز الخامس في 7 فبراير/شباط، قبل استضافة المباراة الثانية في نصف نهائي البطولة يوم 8 فبراير/شباط بين العملاق الأوروبي بايرن ميونخ، والفائز من مباراة الدحيل والأهلي.

تبلغ السعة الجماهيرية لملعب أحمد بن علي 40 ألف مشجع، ويقع على بُعد 22 كيلومترا من وسط الدوحة، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة بالسيارات أو بالمواصلات العامة، وعلى مسافة أمتار قليلة من الملعب، تقع محطة الرفاع، إحدى محطات الخط الأخضر لمترو الدوحة، كما يوجد بجوار مول قطر، ويحيط به العديد من المرافق المجتمعية مثل ملاعب كرة القدم التي تستخدمها بانتظام فرق تلعب في منافسات دوري قطر المجتمعي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب 7 مباريات من مرحلة المجموعات حتى دور الـ16 في مونديال قطر 2022، وبعد انتهاء البطولة، سيصبح الملعب المقر الجديد لنادي الريان، أحد أكثر الأندية جماهيرية في قطر.

ملعب المدينة التعليمية

هو ثالث ملاعب مونديال قطر 2022، وبعد إعلان اللجنة العليا عن جاهزيته في يونيو/حزيران الماضي استضاف العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا 2020.

وسيشهد الملعب، الذي تبلغ سعته الجماهيرية 40 ألف مشجع أيضا، 4 مباريات في 3 من أيام منافسات كأس العالم للأندية، تبدأ بالمباراة الثانية في الدور الثاني من البطولة يوم 4 فبراير/شباط بين الدحيل والأهلي، ثم المباراة الأولى في نصف نهائي البطولة يوم 7 فبراير/شباط والتي تجمع بين بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية والفريق الفائز في مباراة أولسان هيونداي وتيجريس أونال.

ويستضيف الملعب أيضا آخر مباراتين في البطولة يوم 11 فبراير/شباط، وهما مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث، ثم المباراة النهائية وتتويج بطل نسخة 2020 من مونديال الأندية.

يقع الملعب في المدينة التعليمية على بعد 13 كيلومترا من وسط الدوحة، ويمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق الخط الأخضر في مترو الدوحة، وذلك عبر محطة المدينة التعليمية التي تقع على مسافة أمتار قليلة من الملعب.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب 8 مباريات وصولاً إلى دور الثمانية خلال مونديال قطر 2022.

ويعد ملعب المدينة التعليمية أول ملعب حصل على تصنيف الاستدامة من فئة 5 نجوم من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" (GSAS)، ومن المؤكد أن الملعب المعروف باسم "جوهرة الصحراء" سيبهر جماهير كرة القدم في المدرجات وخلف الشاشات حول العالم خلال منافسات البطولة الشهر المقبل.

المصدر : الجزيرة

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