عودته قد تتأجل لفترة أخرى.. صحيفة كتالونية تتحدث عن معاناة زيدان مع كورونا

يخضع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان حاليا للعزل الصحي بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، وهو ما أبعده عن قيادة الفريق في مواجهة ألافيس في الدوري الإسباني منذ أول أمس السبت.

وفي وقت سابق، ذكر ريال مدريد أن زيدان لا يعاني من أعراض، لكن صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية أكدت اليوم الاثنين أنه يعاني من اثنين من الأعراض الأكثر شيوعا لدى المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة أن زيدان يعاني من الحمى والسعال، وقالت إنه يخضع للبروتوكول العلاجي المعتمد في هذه الحالات.

وأشارت إلى أن ظهور الأعراض على زيدان قد يؤخر عودته إلى قيادة ريال مدريد، لأن النظام المعتمد من طرف رابطة الدوري الإسباني ينص على خضوع المصاب بفيروس كورونا لفحص جديد بعد 10 أيام من إصابته في حال لم تظهر عليه أعراض.

وفي حال ظهور الأعراض يخضع المصاب إلى اختبار بعد 3 أيام من اختفائها، على ألا تقل فترة العزل الصحي عن 10 أيام.

وفي كلتا الحالتين لن يسمح للمصاب بالعودة إلى التدريبات من دون أن يكون الاختبار سلبيا.

وتولى ديفيد بيتوني مساعد زيدان قيادة ريال مدريد في مواجهة ألافيس التي انتهت أول أمس السبت بفوز ريال مدريد 4-1، وسيتولى أيضا قيادة التدريبات خلال هذا الأسبوع وفي المباراة المقبلة أمام ليفانتي يوم السبت المقبل.