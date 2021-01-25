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على بعد ملليمتر من خسارة عينه.. شاهد: إصابة خطيرة في "التشامبيونشيب" وغضب بسبب قرار الحكم

فراي لم يستطع إكمال المباراة بعد تعرضه للإصابة (غيتي)
فراي لم يستطع إكمال المباراة بعد تعرضه للإصابة (غيتي)
25/1/2021-|آخر تحديث: 25/1/202109:34 PM (مكة المكرمة)

شهدت مباراة بلاكبيرن روفرز ومضيفه ميدلزبره في الأسبوع رقم 26 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" حادثا خطيرا كاد أن يتسبب في خسارة لاعب ميدلزبره إحدى عينيه.

وفي الشوط الأول من المواجهة، التي انتهت بفوز بلاكبيرن 1-صفر أمس الأحد، رفع المدافع الضيف جاراد برانثويت رجله لإبعاد الكرة من منطقته من دون أن يدرك خطورة تلك اللقطة.

وأصاب برانثويت منافسه ديل فراي الذي كان يحاول الوصول إلى الكرة برأسه، وسقط الأخير على الأرض وهو يتألم ويطلب المساعدة، دون أن تتوقف المباراة أو يصفر الحكم خطأ ضد مدافع بلاكبيرن.

 

وأثار الحادث غضب نيل وارنوك مدرب ميدلزبره الذي قال في تصريحات بعد المباراة "أخبرني طبيب الفريق أن الضربة كانت على بعد ملليمتر واحد فقط عن عين فراي، كاد يفقد عينه بشكل نهائي، الجميع شاهد ما حدث".

وأضاف "كنت أنتظر أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه برانثويت، لكن ذلك لم يحدث، رغم أن اللقطة تشكل تهديدا لسلامة المنافس. كان يجب طرده، لقد خسرنا أحد أفضل اللاعبين لدينا، والحادث أثر على النتيجة النهائية للمباراة".

المصدر : مواقع إلكترونية

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