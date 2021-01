على بعد ملليمتر من خسارة عينه.. شاهد: إصابة خطيرة في "التشامبيونشيب" وغضب بسبب قرار الحكم

شهدت مباراة بلاكبيرن روفرز ومضيفه ميدلزبره في الأسبوع رقم 26 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" حادثا خطيرا كاد أن يتسبب في خسارة لاعب ميدلزبره إحدى عينيه.

وفي الشوط الأول من المواجهة، التي انتهت بفوز بلاكبيرن 1-صفر أمس الأحد، رفع المدافع الضيف جاراد برانثويت رجله لإبعاد الكرة من منطقته من دون أن يدرك خطورة تلك اللقطة.

وأصاب برانثويت منافسه ديل فراي الذي كان يحاول الوصول إلى الكرة برأسه، وسقط الأخير على الأرض وهو يتألم ويطلب المساعدة، دون أن تتوقف المباراة أو يصفر الحكم خطأ ضد مدافع بلاكبيرن.

😡 Controversy of the weekend. Middlesbrough boss Neil Warnock was raging about Jarrad Branthwaite's 'challenge' on Dael Fry that somehow went unpunished and almost took his player's eye out… pic.twitter.com/3rPe9vCmS2

وأثار الحادث غضب نيل وارنوك مدرب ميدلزبره الذي قال في تصريحات بعد المباراة "أخبرني طبيب الفريق أن الضربة كانت على بعد ملليمتر واحد فقط عن عين فراي، كاد يفقد عينه بشكل نهائي، الجميع شاهد ما حدث".

Watch full highlights from Blackburn's win over #Boro, where the main talking point came after just 13 minutes as Jarrad Branthwaite's studs raked down Dael Fry's face as he went for a header in the Rovers box – no penalty was given…👀

— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 24, 2021