خطوة أخرى نحو لقب الليغا.. شاهد- سواريز يحتفل بعيد ميلاده بمنح فوز جديد لأتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد سابع فوز له على التوالي واجتاز إحدى العقبات الهامة في حملته نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3-1 على ضيفه فالنسيا الأحد في المرحلة 20 للمسابقة.

جاءت المبادرة من جانب فالنسيا الذي افتتح التسجيل عن طريق الصربي يوروش راتشيتش في الدقيقة 11، لكن النجم البرتغالي جواو فيليكس سرعان ما منح التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 23.

⚽️🥅 شوط أول: أتلتيكو 1 فالنسيا 1 🚀 صاروخية راسيتش الرائعة في مرمى أتلتيكو بالدقيقة الـ11 هل سيتمكن أتليتكو من تحقيق الفوز والابتعاد في الصدارة؟#أتلتيكو_مدريد_فالنسيا | #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/vg2RqGhh1z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2021

وأضاف الهداف الأوروغواياني لويس سواريز الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 54، وتكفل أنخل كوريا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وتألق المهاجم السابق لنادي برشلونة -الذي احتفل الأحد بعيد ميلاده الـ34- ورفع رصيده إلى 12 هدفا في صدارة هدافي الليغا بالشراكة مع المهاجم المغربي لإشبيلية يوسف النصيري.

⚽️🥅 الأوروغوياني لويس سواريز يحتفل بعيد ميلاده الـ 34 بهدف التقدم لأتليتكو مدريد#أتلتيكو_مدريد_فالنسيا | #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/pKp6hDC6Yw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2021

وعزز أتلتيكو، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2013-2014، موقعه في صدارة ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة من 18 مباراة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد (حامل اللقب)، الذي لعب 19 لقاء.

في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 انتصارات و8 تعادلات، عند 20 نقطة في المركز 14.