تشلسي يقيل مدربه لامبارد

أعلن تشلسي الإنجليزي اليوم الاثنين أنه أقال مدربه فرانك لامبارد من منصبه بعد تلقيه 5 هزائم في 8 مباريات بالدوري الممتاز لكرة القدم، مما تسبب في تراجعه إلى المركز التاسع بين فرق البطولة العشرين.

وقال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك النادي اللندني، في بيان "كان هذا قرارا صعبا، تربطني علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأحمل له قدرا كبيرا من الاحترام".

وأضاف البيان "هو رجل يتمتع بنزاهة هائلة وصاحب أعلى مستوى من أخلاقيات العمل، لكن وفي ظل الظروف الحالية فإننا نعتقد أنه من الأفضل استبدال المدرب".

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

وذكرت تقارير بريطانية أن الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان السابق، أبرز المرشحين لتولي المهمة خلفا للامبارد لاعب منتخب إنجلترا السابق الذي بدأ مسيرته مع تشلسي عام 2019.

وفي موسمه الأول (2019-2020) قاد لامبارد تشلسي إلى المربع الذهبي بالدوري، إلى جانب الوصول لنهائي كأس إنجلترا. لكنه لم يحقق النتائج المرجوة هذا الموسم رغم إنفاق النادي أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني (300.94 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة.

وأصبح لامبارد المدرب رقم 12 الذي يقال من قيادة فريق الكرة بالنادي منذ انتقال ملكيته إلى الملياردير الروسي عام 2003.