تشاجر معه وطرده من منزله.. طبيب مارادونا زور توقيعه للحصول على سجلاته الطبية

أكد المدعون، المكلفون بالتحقيق في ملابسات وفاة النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا، أن الطبيب الشخصي لأسطورة كرة القدم الراحل قام بتزوير توقيعه للحصول على نسخ من سجلاته الطبية من المستشفى الذي أجرى فيه عمليته الجراحية الأخيرة.

وتم العثور على الوثائق المذيلة بتوقيع مارادونا المزور، عندما داهمت الشرطة الأرجنتينية منزل ومكتب الطبيب ليوبولدو لوكي بحثا عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل.

وذكرت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية أن المدعي العام كلف خبراء خط اليد بفحص التوقيع الموجود بالوثائق التي عثروا عليها.

وأضافت أن مكتب المدعي العام بالعاصمة بوينس آيرس قال إنهم أثبتوا أن الطبيب زور توقيع مارادونا في طلب للحصول على سجلات ما قبل إجراء العملية الجراحية في سبتمبر/ أيلول الماضي من المستشفى الذي أجرى فيه العملية الجراحية الأخيرة.

⭕ #ALERTA: El médico Leopoldo Luque falsificó la firma de Diego Maradona https://t.co/9B9TnayORt pic.twitter.com/xMdh5NTSVI — C5N (@C5N) January 22, 2021

وتوفي مارادونا في منزله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن 60 عامًا إثر نوبة قلبية بعد عملية جراحية لإزالة تجمع دموي في الدماغ.

ونفى الطبيب لوكي (39 عاما) اتهامات عائلة مارادونا له بارتكاب مخالفات، وتأكيدهم على أن نجم الكرة الراحل لم يتلق الرعاية الطبية المناسبة مما أدى لوفاته.

وذكرت تقارير محلية -بناء على شهود عيان- أن مارادونا، المتوج بكأس العالم 1986، تشاجر مع طبيب الخاص وطرده من منزله بعد أيام على خروجه من المستشفى.