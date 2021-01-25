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بالفيديو.. وداع متبادل بين أرسنال وأوزيل بعد 7 سنوات ونصف بحلوها ومُرّها

أوزيل وجه الشكر لنادي أرسنال وجماهيره (رويترز)
أوزيل وجه الشكر لنادي أرسنال وجماهيره (رويترز)
25/1/2021

تبادل نادي أرسنال الإنجليزي الوداع مع النجم الألماني، مسعود أوزيل، بعد 7 سنوات ونصف قضاها الأخير مع الفريق اللندني مرت بحلوها ومرّها.

وبعد إعلان نادي فناربخشه التركي انضمام أوزيل له رسميا، أمس الأحد، نشر أرسنال على حسابه الرسمي بموقع تويتر فيديو يودع فيه نجمه السابق، ويظهر أبرز لمسات الفنان الألماني وأهدافه ولحظاته الجميلة مع "الجانرز".

 

وعلق أرسنال على الفيديو بأرقام أوزيل مع النادي اللندني من عدد ظهوره مع الفريق، والأهداف التي سجلها وصنعها، وختم تعليقه بالقول "نتمنى لك كل التوفيق مع فناربخشه، مسعود".

بدوره، ودع أوزيل فريقه السابق بمقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، يشكر فيه أرسنال وجماهيره على السنوات الجميلة التي قضاها معهم، كما نشر بيانا خاصا يتحدث فيه عن كل شيء يربطه من ذكريات بفريق العاصمة.

يذكر أن النجم الألماني من أصول تركية، عانى في فترته الأخيرة مع أرسنال، حيث لم يشارك بأي مباراة طوال 9 أشهر كاملة، كما استبعد من قائمة الفريق في البطولات المحلية والأوروبية للموسم الحالي.

وربط البعض بين تهميشه ومواقفه المساندة للمسلمين حول العالم، والتي كان أبرزها رفضه لما تمارسه الصين من جرائم ضد مسلمي الإيغور.

المصدر : وكالة سند

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