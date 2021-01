بالفيديو.. وداع متبادل بين أرسنال وأوزيل بعد 7 سنوات ونصف بحلوها ومُرّها

تبادل نادي أرسنال الإنجليزي الوداع مع النجم الألماني، مسعود أوزيل، بعد 7 سنوات ونصف قضاها الأخير مع الفريق اللندني مرت بحلوها ومرّها.

وبعد إعلان نادي فناربخشه التركي انضمام أوزيل له رسميا، أمس الأحد، نشر أرسنال على حسابه الرسمي بموقع تويتر فيديو يودع فيه نجمه السابق، ويظهر أبرز لمسات الفنان الألماني وأهدافه ولحظاته الجميلة مع "الجانرز".

