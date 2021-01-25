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بالفيديو.. بايرن ميونخ يستغل كبوات منافسيه وينطلق نحو لقب البوندسليغا التاسع على التوالي

لاعبو بايرن ميونخ يحتفلون مع زميلهم توماس مولر الذي يرفع يده فرحا بهدفه في مرمى شالكه بالبوندسليغا (رويترز)
لاعبو بايرن ميونخ يحتفلون مع زميلهم توماس مولر الذي يرفع يده فرحا بهدفه في مرمى شالكه بالبوندسليغا (رويترز)
25/1/2021

خلال 9 أيام فقط نجح بايرن ميونخ في توسيع الفارق الذي يتفوق به في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) من نقطتين إلى 7 نقاط، حيث استغل الفريق البافاري كبوات منافسيه وإخفاقهم في مواصلة مطاردته، وحقق انطلاقة قوية نحو التتويج بلقب الدوري للموسم التاسع على التوالي.

وكان بايرن ميونخ قد غاب مؤخرا عن مستواه المعهود، لكنه نجح في تصحيح المسار بتحقيق 3 انتصارات متتالية أمام فرايبورغ وأوغسبورغ وشالكه، في الوقت الذي تعثر فيه منافسوه.

ولم يتأثر بايرن بشكل كبير إثر الهزيمتين الصادمتين أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري، وأمام فريق الدرجة الثانية هولشتاين كيل في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

ويمكن لبايرن ميونخ توسيع الفارق الذي يتفوق به في الصدارة إلى 10 نقاط في حالة فوزه يوم السبت المقبل على هوفنهايم وهزيمة لايبزغ صاحب المركز الثاني أمام باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث في اليوم نفسه.

ورغم أن بايرن لم يخسر الصدارة من قبل في أي وقت تفوق فيه بفارق 7 نقاط في هذه المرحلة من الموسم فإن الفريق البافاري لا يزال حذرا.

وقال مدرب الفريق هانزي فليك عقب الفوز على شالكه 4-صفر أمس الأحد "بالطبع أنا سعيد بنجاحنا في حصد 9 نقاط خلال هذا الأسبوع، وقد استفدنا من نتائج الفرق الأخرى القريبة منا في الدوري".

وأضاف "لدينا الآن حماية نوعا ما، لكن لا يزال من المهم أن نتعامل مع كل مباراة كما تعاملنا مع المباريات القليلة الماضية".

من ناحيته، قال توماس مولر "أدينا بشكل جيد خلال هذا الأسبوع، فقد حققنا الفوز في جميع المباريات الثلاث وتقدمنا خطوة هائلة في الدوري، هذا هو الشيء المهم".

وأكد فليك أن الفريق لا يزال "بإمكانه تقديم شيء أو اثنين بشكل أفضل"، لكنه أشار إلى وجود حالة من الرضا بشكل عام، حيث يبدو أن الفريق يتنافس على لقب آخر من المقدمة، بعد أن دخل إطار المنافسة قادما من الخلف في كل من الموسمين الماضيين.

وحقق بايرن ميونخ 6 انتصارات خلال آخر 7 مباريات في البوندسليغا، في حين أهدر منافسوه العديد من النقاط خلال الفترة نفسها.

وتلقى لايبزغ صدمة بالهزيمة أمام ماينز صاحب المركز الـ17 قبل الأخير 2-3 أول أمس السبت، ولم يحقق الفريق سوى انتصارين خلال آخر 6 مباريات، فيما حقق باير ليفركوزن انتصارا واحدا خلال آخر 6 مباريات أيضا.

وقال جوليان ناغلسمان المدير الفني للايبزغ عقب الهزيمة أمام ماينز "لا يفترض بنا أن نتحدث بشأن بايرن طالما أننا لا نفوز في مثل هذه المباريات".

كذلك قال مارسيل سابيتزر قائد لايبزغ "لا يفترض بك الحديث بشأن القمة عندما تخسر أمام منافس من مراكز الهبوط وتتلقى 3 أهداف".

وأعلن بوروسيا دورتموند على مدار أعوام أنه يرغب في أن يكون مستعدا على استغلال الفرصة في حالة معاناة بايرن ميونخ من أي نقاط ضعف أو التعرض لكبوات، لكن هذا لم يحدث، حتى عندما سقط بايرن ميونخ في فخ التعادل 3 مرات خلال 4 مباريات في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وأوائل ديسمبر/كانون الأول 2020.

فبعد أن تغلب دورتموند على فولفسبورغ ولايبزغ تعادل مع ماينز، ثم تلقى هزيمتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ، ليتراجع إلى المركز السابع بفارق 13 نقطة خلف بايرن ميونخ.

وقال مايكل زورك مدير الكرة في نادي بوروسيا دورتموند عقب الهزيمة أمام مونشنغلادباخ 2-4 مساء يوم الجمعة الماضي "عندما تسمح بتلقي الشباك 3 أهداف من كرات ثابتة أمام مثل هذا الفريق الجيد في مباراة كهذه يمكنك نسيان تحقيق نتيجة (إيجابية)، هكذا هو الأمر ببساطة".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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