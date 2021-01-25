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أدمن مقاعد البدلاء.. مورينيو: غاريث بيل يجب أن يجتهد بالتدريبات حتى يشارك بالمباريات

مورينيو جالس يشرح لبيل دوره في الملعب قبل الدفع به في مواجهة ويستهام (رويترز)
مورينيو جالس يشرح لبيل دوره في الملعب قبل الدفع به في مواجهة ويستهام (رويترز)
25/1/2021

أكد جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أنه لن يدفع غاريث بيل في المباريات؛ إلا لو أثبت اللاعب الويلزي أنه يستحق ذلك بأدائه في المران.

ونالت عودة بيل إلى توتنهام، على سبيل الإعارة من ريال مدريد، ترحيبا في النادي اللندني؛ لكنه لم يترك بصمة كبيرة حتى الآن، وأمضى اللاعب (31 عاما) أغلب وقته على مقاعد البدلاء، كما كان حاله مع ريال مدريد، وشارك أساسيا في مباراة واحدة بالدوري، وكانت أغلب مشاركاته في الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو قبل مواجهة ويكومب واندرارز في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، الاثنين، "لا يمكنني منح اللاعبين دقائق في الملعب، هذه الدقائق ليست شيئا أستطيع أن أعطيهم إياه".

وأضاف "كلنا نعرف الصعوبات التي مر بها في الموسمين الماضيين. أهم شيء هو ثبات المستوى في المران. عندما يقدم لاعب أداء ثابتا في المران سيكون مستعدا، لن أعطيه دقائق في الملعب؛ بل عليه أن يستحقها".

وتابع "يعمل مثل الجميع بطريقة جيدة، وسنرى كيف سيكون رد فعله، فالأمر يتعلق أيضا بثقته.. إذا شعر بأن الأسبوع كان له أثر إيجابي عليه وعلى ثقته، فإنه سيشارك".

واصطحب مورينيو تشكيلته كاملة لمواجهة ويكومب خارج الديار؛ لكن من المتوقع أن يجري عددا من التغييرات، وعينه على مواجهة ليفربول حامل لقب الدوري الممتاز يوم الخميس القادم.

المصدر : رويترز

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