يوفنتوس يهزم بولونيا ورونالدو يفوز بجائزة لاعب الشهر

لم يجد يوفنتوس صعوبة في الفوز على ضيفه بولونيا 2-صفر، اليوم الأحد ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تتويج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب بفريق يوفنتوس لشهر ديسمبر/كانون الأول.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، سيطر يوفنتوس على المباراة واكتفى بهدفين سجلهما آرثر ميلو بالدقيقة 15، وويستون ماكيني في الدقيقة 71.

"هل أعجبك الهدف يا ميستر؟" 😁⚽️ هل لديكم تعليق أفضل على الصورة يا بيانكونيري؟😁#فورزا_يوفي #يوفي_بولونيا pic.twitter.com/awJX0kETqn — JuventusFC (@Juventusfcar) January 24, 2021

ورفع هذا الفوز رصيد يوفنتوس إلى 36 نقطة بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 20 نقطة بالمركز الـ13.

وقبل انطلاق المباراة تسلم رونالدو جائزة أفضل لاعب بفريق يوفنتوس لشهر ديسمبر/كانون الأول، بعدما حصل على أكبر عدد من أصوات الجماهير عقب كل مباراة خلال الشهر.

وسجل رونالدو 32 هدفا في آخر 32 مباراة له في جميع المسابقات، كما ساهم في تتويج يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي، حيث سجل هدفا وضعه على رأس قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على مر التاريخ.