فوز آخر من دون ميسي.. برشلونة يواصل سلسلة الانتصارات بالليغا

حقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني، وعاد بالانتصار 2-صفر من ملعب منافسه إلتشي اليوم الأحد في المرحلة 20 من المسابقة.

وأحرز النجم الهولندي فرينكي دي يونغ هدفا وصنع آخر، ليقود برشلونة إلى تحقيق فوز ثمين في غياب النجم الأول للفريق ليونيل ميسي بسبب الإيقاف.

وسجّل دي يونغ الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يصنع الهدف الثاني للبديل ريكي بويج في الدقيقة 89.

وتقدم برشلونة إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 37 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر) الذي يستضيف فالنسيا في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، بالإضافة إلى مباراتين مؤجلتين له.

ويأمل النادي الكتالوني في تعثر أتلتيكو، لاستعادة آمال المنافسة على لقب الدوري الغائب عن الفريق منذ عامين.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 17 نقطة، ليظل في المركز الـ19 قبل الأخير.