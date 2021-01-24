شاهد.. مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

استعاد مانشستر يونايتد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي فقدها لبضع ساعات لمصلحة جاره مانشستر سيتي، بعدما اقتنص فوزا ثمينا وصعبا 2-1 من ملعب مضيفه فولهام الأربعاء.
حسم نادي مانشستر يونايتد قمة مواجهات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتفوّق اليوم الأحد على ضيفه ليفربول 3-2، في مباراة شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح ثنائية لليفربول.
وقدم الفريقان أداء قويا أثناء شوطي المباراة، وتبادل اللاعبون الهجمات في لقاء مفتوح اختلف بشكل كبير عن مباراة الفريقين قبل أسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل السلبي.
وتقدم محمد صلاح لليفربول بهدف أول في الدقيقة 18.
MO 🔥#EmiratesFACup @LFC pic.twitter.com/w1YLliI4K1
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
وأدرك مانشستر يونايتد التعادل بفضل ماسون غرينيوود في الدقيقة 26.
Incredible Rashford assist 🤝 ruthless Greenwood finish.#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/0zK3l8UU9U
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
وأحرز ماركوس راشفورد هدف التقدم لليونايتد في الدقيقة 48.
Marcus Rashford, as cool as you like 🧊#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/zHlYtBXMW7
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
وعاد صلاح وأحرز الهدف الثاني له ولليفربول في الدقيقة 58.
Mo at the double ⚽💥#EmiratesFACup @LFC pic.twitter.com/cTSx3gM5Ye
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
ونجح مانشستر يونايتد في إدراك التقدم مجددا في الدقيقة 78 من ركلة حرة مباشرة بقدم برونو فيرنانديز.
No stopping Bruno Fernandes 🔥#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/gOCxdmJbOi
— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021
وتأتي الخسارة لتزيد من جراح ليفربول الذي يعاني في الآونة الأخيرة من نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما تسبب في تراجعه بجدول الترتيب.