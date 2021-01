شاهد.. مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

حسم نادي مانشستر يونايتد قمة مواجهات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتفوّق اليوم الأحد على ضيفه ليفربول 3-2، في مباراة شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح ثنائية لليفربول.

وقدم الفريقان أداء قويا أثناء شوطي المباراة، وتبادل اللاعبون الهجمات في لقاء مفتوح اختلف بشكل كبير عن مباراة الفريقين قبل أسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتقدم محمد صلاح لليفربول بهدف أول في الدقيقة 18.

وأدرك مانشستر يونايتد التعادل بفضل ماسون غرينيوود في الدقيقة 26.

وأحرز ماركوس راشفورد هدف التقدم لليونايتد في الدقيقة 48.

Marcus Rashford, as cool as you like 🧊#EmiratesFACup @ManUtd pic.twitter.com/zHlYtBXMW7

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 24, 2021