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شاهد.. مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

برونو فيرنانديز حسم المواجهة بهدف من ركلة حرة مباشرة (غيتي)
برونو فيرنانديز حسم المواجهة بهدف من ركلة حرة مباشرة (غيتي)
24/1/2021-|آخر تحديث: 25/1/202112:02 AM (مكة المكرمة)

حسم نادي مانشستر يونايتد قمة مواجهات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتفوّق اليوم الأحد على ضيفه ليفربول 3-2، في مباراة شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح ثنائية لليفربول.

وقدم الفريقان أداء قويا أثناء شوطي المباراة، وتبادل اللاعبون الهجمات في لقاء مفتوح اختلف بشكل كبير عن مباراة الفريقين قبل أسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتقدم محمد صلاح لليفربول بهدف أول في الدقيقة 18.

وأدرك مانشستر يونايتد التعادل بفضل ماسون غرينيوود في الدقيقة 26.

وأحرز ماركوس راشفورد هدف التقدم لليونايتد في الدقيقة 48.

وعاد صلاح وأحرز الهدف الثاني له ولليفربول في الدقيقة 58.

ونجح مانشستر يونايتد في إدراك التقدم مجددا في الدقيقة 78 من ركلة حرة مباشرة بقدم برونو فيرنانديز.

وتأتي الخسارة لتزيد من جراح ليفربول الذي يعاني في الآونة الأخيرة من نتائجه المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما تسبب في تراجعه بجدول الترتيب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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