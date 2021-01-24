ديون وأزمة مالية.. فنار بهجة يلجأ إلى التبرعات من أجل جمع راتب أوزيل

طلب نادي فنار بهجة التركي من مشجعيه المساعدة على تمويل صفقة المهاجم الألماني مسعود أوزيل وتوفير الموارد المالية اللازمة لدفع أجر اللاعب القادم من نادي أرسنال الإنجليزي.

وتوصل أوزيل إلى اتفاق مع أرسنال في وقت سابق من الشهر الحالي، تمهيدا لانضمامه إلى فنار بهجة. وأعلن الناديان اليوم الأحد رسميا الاتفاق على انتقال اللاعب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن نادي فنار بهجة يواجه أزمة مالية حادة، ويسعى إلى التوصل لحل من أجل ضمان راتب أوزيل السنوي المقدّر بنحو 4 ملايين يورو.

ومع أن أوزيل وافق على تخفيض كبير في أجره مقارنة بما كان يتقاضاه مع أرسنال (نحو 20 مليون يورو سنويا) لكن رئيس النادي التركي علي كوتش اعترف أن فريقه يحتاج إلى دعم مالي في صفقة اللاعب السابق لريال مدريد.

ووجه كوتش طلبا للمشجعين من أجل المشاركة في حملة تبرعات عبر الرسائل النصية القصيرة، بتكلفة تقدر بنحو 2 يورو للرسالة، وترسل إلى الرقم 1907، وهو تاريخ تأسيس الفريق.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه الحملة تأتي في وقت يواجه فيه الفريق ديونا تبلغ نحو نصف مليار يورو، لكن الشغف الكبير لمشجعي الفريق قد يخفف من هذه الأزمة المالية.

وظهر هذا الشغف في اكتساح المشجعين مواقع التواصل بمناسبة إعلان وصول أوزيل، وفي غضون نصف ساعة من إعلان لاعب خط الوسط الألماني انتقاله إلى فنار بهجة أعُيد تغريد المنشور أكثر من 100 ألف مرة، كما أكد موقع "فلايت رادار24" (Flightradar24) لرصد حركة الطيران المدني أن أكثر من مليون شخص تتبعوا الطائرة الخاصة التي نقلت أوزيل من لندن إلى إسطنبول.

ويأمل رئيس نادي فنار بهجة في أن يترجم هذا الشغف إلى أموال وأن يجني الفريق مزيدا من المداخيل من طريق مبيعات أقمصة أوزيل.