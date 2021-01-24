بعد أسبوع أسود.. ريال مدريد يتعافى برباعية في مرمى ألافيس

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ألافيس 4-1 في المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي نتيجة أعادت الهدوء إلى بيت النادي الملكي الذي فقد المنافسة على بطولتين خلال أقل من أسبوع.

وأفسد ريال مدريد احتفالات مضيفه ديبورتيفو ألافيس بمرور 100 عام على تأسيسه، وألحق به هزيمة قاسية بثنائية لكريم بنزيمة في الدقيقتين 41 و70 وهدفي إيدين هازارد وكاسيميرو في الدقيقتين 15 و45، فيما سجل خوسيلو الهدف الوحيد لألافيس في الدقيقة 60.

ورفع الريال رصيده إلى 40 نقطة بفارق 4 نقاط خلف أتلتيكو مدريد الذي خاض 17 مباراة حتى الآن مقابل 19 مباراة للريال.

وتجمد رصيد ألافيس عند 18 نقطة في المركز 17 بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي في المسابقة.

وخاض الريال مباراة اليوم في غياب مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان ريال مدريد قد خرج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعد خسارته أمام أتلتيك بلباو، ثم أقصي من الدور 32 لكأس ملك إسبانيا بعد هزيمته أمام نادي ألكويانو من الدرجة الثالثة، وهي النتائج التي تسببت في انتقادات واسعة للمدرب زيدان.