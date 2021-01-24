بالفيديو: سيعود أساسيا أمام يونايتد.. صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول لأول مرة هذا الموسم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عودة نجمه المصري محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد ساعات من فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بتصويت الجماهير.

وغرّد الحساب الرسمي لليفربول على تويتر مؤكدا عودة صلاح إلى التشكيلة الأساسية للفريق في مواجهة الريدز أمام مانشستر يونايتد بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد مساء غد الأحد.

من المنتظر أن يعود محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول الأساسي في المباراة التي ستجمع الريدز بمانشستر يونايتد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأحد. #يونايتد_ليفربول 🔴 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 24, 2021

وسبق ذلك إعلان ليفربول عن فوز صلاح بجائزة لاعب الشهر الماضي بناء على التصويت الجماهيري لتألقه اللافت مع الفريق وإحرازه 6 أهداف في 8 مباريات، مع مقطع فيديو لأجمل أهداف صلاح الستة.

كما نشر الفريق الإنجليزي مقطع فيديو لنجمه المصري وهو يتحدث عن شعوره بعد فوزه بالجائزة لأول مرة في الموسم الحالي مع ليفربول، حيث قال صلاح "أريد أن أشكر المشجعين كثيرًا على التصويت لي لاعبًا للشهر، نحن بحاجة فقط للبقاء معًا ودعم الفريق، وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام".