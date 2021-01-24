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بالفيديو: سيعود أساسيا أمام يونايتد.. صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول لأول مرة هذا الموسم

صلاح يسجد لله شكرا بعد تسجيله هدفا بمرمى توتنهام (رويترز)
صلاح يسجد لله شكرا بعد تسجيله هدفا بمرمى توتنهام (رويترز)
24/1/2021

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عودة نجمه المصري محمد صلاح إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد ساعات من فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بتصويت الجماهير.

وغرّد الحساب الرسمي لليفربول على تويتر مؤكدا عودة صلاح إلى التشكيلة الأساسية للفريق في مواجهة الريدز أمام مانشستر يونايتد بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد مساء غد الأحد.

وسبق ذلك إعلان ليفربول عن فوز صلاح بجائزة لاعب الشهر الماضي بناء على التصويت الجماهيري لتألقه اللافت مع الفريق وإحرازه 6 أهداف في 8 مباريات، مع مقطع فيديو لأجمل أهداف صلاح الستة.

كما نشر الفريق الإنجليزي مقطع فيديو لنجمه المصري وهو يتحدث عن شعوره بعد فوزه بالجائزة لأول مرة في الموسم الحالي مع ليفربول، حيث قال صلاح "أريد أن أشكر المشجعين كثيرًا على التصويت لي لاعبًا للشهر، نحن بحاجة فقط للبقاء معًا ودعم الفريق، وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام".

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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