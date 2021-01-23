إنتر لم يلتزم ببنود الاتفاق.. هل يعود حكيمي إلى ريال مدريد؟

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد قد يتحرك لاستعادة المدافع المغربي أشرف حكيمي من نادي إنتر ميلان، بعد تعثر النادي الإيطالي وعدم التزامه ببنود الاتفاق بين الناديين، وقد سارع النادي الملكي في الرد على تلك التقارير.

وذكرت صحيفة كورير ديلو سبورت (Corriere dello Sport) الإيطالية أن إنتر ميلان لم يستطع دفع 10 ملايين يورو تمثل الدفعة الأولى من صفقة انتقال حكيمي إلى الفريق، والتي تم التوقيع عليها الصيف الماضي بقيمة 40 مليون يورو.

وأوضحت أن النادي الإيطالي يعاني من أزمة مالية بسبب تداعيات جائحة كورونا وتراجع المداخيل مع استمرار غياب الجماهير عن الملاعب.

وقالت الصحيفة إن هذا التعثر قد يدفع ريال مدريد لاستغلال الموقف واستعادة لاعبه المتألق الذي سجل 6 أهداف وصنع 5 منذ بداية الموسم الحالي.

ولم يتأخر النادي الملكي في الرد، إذ نقلت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية عن مصادر من الفريق التأكيد على عدم وجود أي خلاف مع إنتر ميلان، بعد التوصل لاتفاق جديد لإعادة جدولة أقساط صفقة حكيمي بما يناسب الظروف المالية للنادي الإيطالي.

ونشر ريال مدريد في وقت لاحق بيانا وصف فيه تقرير الصحيفة الإيطالية بالكاذب، وأكد تمسكه بالعلاقات المميزة التي تربطه بنادي إنتر ميلان.

وأنهت هذه المعلومات مبكرا تكهنات بشأن تحرك لريال مدريد من أجل استعادة حكيمي الذي يرتبط بعقد مع إنتر إلى غاية 2025، خاصة في ظل تراجع أداء النادي الملكي وحاجته لصفقات كبيرة خلال الصيف المقبل لتعزيز الصفوف وتعويض رحيل العديد من اللاعبين.