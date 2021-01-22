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الهزيمة الأولى بملعبه منذ 2017.. ليفربول يخسر أمام بيرنلي ويواصل الابتعاد عن قمة البريميرليغ

المباراة اتسمت بالعصبية والالتحامات القوية (رويترز)
المباراة اتسمت بالعصبية والالتحامات القوية (رويترز)
21/1/2021-|آخر تحديث: 22/1/202101:13 AM (مكة المكرمة)

واصل ليفربول ابتعاده عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما خسر صفر-1 أمام ضيفه بيرنلي اليوم الخميس في الجولة 18 للمسابقة.

وتجمّد رصيد ليفربول -الذي فشل في تحقيق أي انتصار في المسابقة منذ تغلبه 7-صفر على مضيفه كريستال بالاس في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي- عند 34 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر يونايتد المتصدر.

في المقابل، ارتفع رصيد بيرنلي -الذي ألحق الخسارة الثالثة بليفربول في المسابقة هذا الموسم- إلى 19 نقطة في المركز 16، علما بأن هذا هو الانتصار الخامس للفريق مقابل 4 تعادلات و9 هزائم في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وفرض ليفربول سيطرته المطلقة على مجريات الأمور، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل، ليواصل صيامه التهديفي بالمسابقة في العام الجديد، في الوقت الذي خطف فيه بيرنلي النقاط الثلاث، عقب تسجيل آشلي بارنس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وبذلك، تلقى ليفربول خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي داخل معقله (أنفيلد) منذ 23 أبريل/نيسان 2017، عندما خسر 1-2 أمام كريستال بالاس، كما أخفق الفريق الأحمر -الذي توّج باللقب في الموسم الماضي- في تحقيق انتصار في البطولة هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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