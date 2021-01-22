لاتسيو يتعاقد مع شاب أفريقي لم يلعب كرة القدم من قبل

صنع نادي لاتسيو روما الإيطالي الحدث بإعلانه التعاقد مع لاعب أفريقي، وذلك في صفقة مميزة لأن المعني قدم إلى إيطاليا عبر قوارب الهجرة غير النظامية قبل 18 شهرا، ولم يسبق له ممارسة كرة القدم من قبل.

وأعلن النادي الإيطالي التعاقد مع لارسون كوليبالي البالغ من العمر 17 عاما، والذي انقلبت حياته رأسا على عقب في أقل من عامين.

ووفقا لصحيفة "لاريبوبليكا" (La Repubblica) الإيطالية، فر كوليبالي من ظروف الحياة الصعبة في ساحل العاج، واختار قوارب الهجرة غير النظامية للوصول إلى إيطاليا قبل 18 شهرا، وهناك خطف أنظار أحد عمال الرعاية الاجتماعية الذي لاحظ بنية الشاب وقدراته الرياضية.

وتواصل العامل مع صديقه ماورو بيانشيسي الذي يتولى إدارة الفئات الشبانية في نادي لاتسيو الذي قرر التعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته لأول مرة.

وقال بيانشيسي "كوليبالي يملك موهبة مميزة، ومن الممتع مشاهدته يلعب، لم أصدق نفسي حين شاهدته لأول مرة، لم أرَ شخصا يلعب بهذه الطريقة رغم أنه لم يمارس كرة القدم في حياته من قبل".

وأوضح أن لاتسيو خاض مشوارا طويلا في الجانب الإداري من أجل الحصول على الوثائق اللازمة للتعاقد مع كوليبالي.

وأشار بيانشيسي إلى أن اللاعب سيبقى في مقر الرعاية الاجتماعية الذي نقل إليه بعد وصوله إلى إيطاليا، وسينتقل إلى مركز لاتسيو للتدريب حين يتم 18 عاما في أبريل/نيسان المقبل.