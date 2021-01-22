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برشلونة ينهي مغامرة كورنيا المغمور ويتأهل لثمن نهائي كأس إسبانيا

ملعب كورنيا مغطى بالنجيل الصناعي الذي لم يعتاد لاعبو برشلونة اللعب عليه (غيتي)
ملعب كورنيا مغطى بالنجيل الصناعي الذي لم يعتاد لاعبو برشلونة اللعب عليه (غيتي)
21/1/2021-|آخر تحديث: 22/1/202101:58 AM (مكة المكرمة)

أنهى برشلونة مغامرة مضيفه المغمور كورنيا في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وأطاح به خارج البطولة بالفوز عليه 2-صفر مساء الخميس في دور الـ32 للبطولة.

وكان كورنيا -الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية (ب)- أطاح بأتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني من الدور الثاني للبطولة.

ولكن برشلونة أفسد طموحات كورنيا وأطاح به خارج البطولة بالفوز الثمين عليه في الوقت الإضافي للمباراة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليحجز برشلونة مقعده في الدور ثمن النهائي للبطولة.

وخلال الوقت الأصلي للمباراة، عاند الحظ برشلونة، حيث أهدر لاعباه ميراليم بيانيتش وعثمان ديمبلي ضربتي جزاء للفريق في الدقيقتين 39 و80، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي.

ونجح ديمبلي في تعويض فريقه عن ضربة الجزاء التي أضاعها عندما سجل هدف التقدم في الدقيقة 92، قبل أن يمنح مارتن برايثوايت الفريق الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وأنهى كورنيا المباراة بـ10 لاعبين، إثر طرد لاعبه ألبرت فيرنانديز في الدقيقة 118.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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