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سواريز يقود أتلتيكو مدريد لفوز يعزز صدارته لليغا ويشارك ميسي قمة الهدافين

سواريز يسجل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد (غيتي)
سواريز يسجل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد (غيتي)
21/1/2021-|آخر تحديث: 22/1/202101:50 AM (مكة المكرمة)

واصل المهاجم الأورغوياني لويس سواريز هزّ الشباك، وأنقذ فريقه أتلتيكو مدريد من كمين مضيفه إيبار، وقاده للفوز الثمين 2-1 مساء الخميس في الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل سواريز هدفين، بواقع هدف في كل شوط من المباراة، ليقلب تأخر أتلتيكو بهدف نظيف إلى فوز ثمين رفع رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط أمام جاره ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد.

وتتبقى مباراتان مؤجلتان لأتلتيكو مقابل مباراة واحدة لكل من الريال وبرشلونة صاحب المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 34 نقطة.

وتقدم إيبار بهدف سجله حارس المرمى ماركو ديميتروفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 12، وردّ أتلتيكو بهدف سجله سواريز في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، ظل التعادل قائما بين الفريقين حتى سجل سواريز الهدف الثاني له ولأتلتيكو من ضربة جزاء في الدقيقة 89، ليتجمد رصيد إيبار عند 19 نقطة في المركز 15 بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وعزز أتلتيكو موقعه في الصدارة بعدما حقق الفوز السادس على التوالي، وتقدم خطوة جديدة على طريق استعادة اللقب المحلي الغائب عنه منذ توّج بلقبه العاشر في المسابقة في موسم 2013-2014.

ورفع سواريز رصيده إلى 11 هدفا في 14 مباراة خاضها مع الفريق بالمسابقة هذا الموسم، بعدما انتقل للفريق قادما من برشلونة.

ويتقاسم سواريز بهذا صدارة قائمة هدافي المسابقة مع زميله السابق وصديقه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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