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يوفنتوس يتوج بكأس السوبر الإيطالي ورونالدو أفضل هداف في التاريخ

رونالدو سجل 760 هدفا في مسيرته (رويترز)
رونالدو سجل 760 هدفا في مسيرته (رويترز)
20/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202102:06 AM (مكة المكرمة)

أحرز كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا هدفين ليقودا يوفنتوس للفوز 2-صفر على نابولي وإحراز لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم الأربعاء.

وكاد نابولي، الذي انتصر على يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي، أن يتقدم في منتصف الشوط الأول، لكن فويتشيخ تشيزني حارس يوفنتوس أنقذ ضربة رأس من هيرفينغ لوزانو.

وترك البديل فيدريكو كييزا بصمته على الفور في بداية الشوط الثاني، لكن ديفيد أوسبينا حارس نابولي حرمه من هز الشباك.

وافتتح رونالدو التسجيل من مدى قريب في الدقيقة 64.

ورفع رونالدو رصيده إلى 760 هدفا في المباريات الرسمية، ليصيح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزا بفارق هدف اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفا في مسيرته.

وأهدر لورينتسو إنسيني فرصة إدراك التعادل عندما أضاع ركلة جزاء بعد عرقلة دريس ميرتنيز.

وهاجم فريق المدرب جينارو غاتوزو في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن يوفنتوس حسم الفوز من هجمة مرتدة عبر موراتا ليحقق أندريا بيرلو لقبه الأول على الإطلاق كمدرب.

وأحرز يوفنتوس لقب السوبر للمرة التاسعة (رقم قياسي) في حين تجمد رصيد نابولي عند لقبين فقط في البطولة.

وقال رونالدو بعد نهاية اللقاء "كانت مباراة حافلة بالمعاناة وكان الملعب سيئا للغاية ولكننا تعاملنا جيدا مع المباراة. ونشعر بالسعادة لفوزنا بلقب مهم… كان علينا تغيير الوضع بعد الهزيمة أمام إنتر في الدوري. أتمنى أن يمنحنا هذا الفوز الثقة في المباريات القادمة".

المصدر : وكالات

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