يوفنتوس يتوج بكأس السوبر الإيطالي ورونالدو أفضل هداف في التاريخ

أحرز كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا هدفين ليقودا يوفنتوس للفوز 2-صفر على نابولي وإحراز لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم الأربعاء.

وكاد نابولي، الذي انتصر على يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي، أن يتقدم في منتصف الشوط الأول، لكن فويتشيخ تشيزني حارس يوفنتوس أنقذ ضربة رأس من هيرفينغ لوزانو.

وترك البديل فيدريكو كييزا بصمته على الفور في بداية الشوط الثاني، لكن ديفيد أوسبينا حارس نابولي حرمه من هز الشباك.

وافتتح رونالدو التسجيل من مدى قريب في الدقيقة 64.

