البث الحي
كرة قدم

شاهد: من ركلة مرمى.. حارس إنجليزي يسجل رقما قياسيا عالميا بهدف من 96 مترا

تصويبة كينغ تسكن المرمى وسط ذهول اللاعبين (غيتي)
تصويبة كينغ تسكن المرمى وسط ذهول اللاعبين (غيتي)
21/1/2021

عندما سدد توم كينغ حارس نيوبورت كاونتي ركلة مرمى أسفرت عن هدف في مباراة بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم على أرض تشيلتنهام تاون، يوم الثلاثاء الماضي، لم يكن يعلم أنه سيكتب اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أطول تسديدة تسفر عن هدف على الإطلاق.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الدقيقة 12، عندما وضع كينغ الكرة في منطقة الياردات الست وأطلق تسديدة قوية وطويلة، ارتطمت بالأرض قبل منطقة جزاء المنافس لتسقط في المرمى أعلى رأس جوشوا غريفيث حارس تشيلتنهام تاون.

وصادقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية على الرقم القياسي اليوم الخميس، إذ قطعت الكرة مسافة 105 ياردات (96.01 مترا) لتحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله أسمير بيغوفيتش حارس مرمى ستوك سيتي السابق، بهدفه في مرمى ساوثامبتون عام 2013.

وقال كينغ لموقع النادي على الإنترنت "أنا سعيد بالتأكيد لأنني لم أقصد فعل ذلك. متأكد أنه سيتم الحديث عن هذا الهدف لفترة طويلة قادمة، لذلك أنا فخور ومتأكد من أن عائلتي ستكون فخورة للغاية أيضا".

وتنص المادة 16 من قانون كرة القدم على أنه يمكن تسجيل هدف من ركلة المرمى مباشرة في مرمى المنافسين فقط، حيث تحتسب ركلة ركنية إذا دخلت مرمى الفريق نفسه مباشرة.

 

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

"نهاية زيدان في مدريد".. الصحافة الإسبانية تهاجمه وتحدد خليفته بعد مواجهة ألافيس

زيدان لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 5 مباريات في كل المسابقات (رويترز)

على طريقة رونالدو.. شاهد هدف فيتو الرائع في الدوري السعودي

فيتو لحظة تسجيل الهدف الرائع (مواقع التواصل)

الاتحاد التشيكي يرفض منح رونالدو لقب أفضل هداف بالتاريخ

رونالدو يحتفل بتتويج يوفنتوس بالسوبر الإيطالي (رويترز)

بسبب ميسي ورونالدو.. انتقادات لتشكيلة يويفا لعام 2020

ميسي يحاول قطع الكرة من رونالدو خلال مواجهة برشلونة ويوفنتوس بدوري الأبطال (غيتي)
الأكثر قراءة

هذا النوع من الصوم يجعلك تفقد رطلا أسبوعيا

بأي ذنب قُتل؟.. عراقيون يبكون بائع الشاي ضحية الهجوم الدموي ببغداد

بائع الشاي ملقى على الأرض بعد مقتله وإلى جانبه إبريق الشاي (مواقع التواصل)

للتخلص من تركة ترامب.. بايدن يواصل توقيع المراسيم والديمقراطيون جاهزون لمواصلة إجراءات العزل

بايدن (يمين) سيترك مهمة تحديد تفاصيل محاكمة ترامب لأعضاء الكونغرس (وكالات)

إدانات محلية ودولية لتفجير بغداد الدامي.. تعزيزات بمحيط المنطقة الخضراء والكاظمي يأمر بتغييرات في المفاصل الأمنية

جنازة في مدينة النجف لأحد الضحايا الذين سقطوا في تفجير بغداد المزدوج (رويترز)