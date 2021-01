شاهد: من ركلة مرمى.. حارس إنجليزي يسجل رقما قياسيا عالميا بهدف من 96 مترا

عندما سدد توم كينغ حارس نيوبورت كاونتي ركلة مرمى أسفرت عن هدف في مباراة بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم على أرض تشيلتنهام تاون، يوم الثلاثاء الماضي، لم يكن يعلم أنه سيكتب اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أطول تسديدة تسفر عن هدف على الإطلاق.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الدقيقة 12، عندما وضع كينغ الكرة في منطقة الياردات الست وأطلق تسديدة قوية وطويلة، ارتطمت بالأرض قبل منطقة جزاء المنافس لتسقط في المرمى أعلى رأس جوشوا غريفيث حارس تشيلتنهام تاون.

Guinness World Record ™️ Newport County goalkeeper Tom King's 105-yard goal against Cheltenham has been confirmed as a @GWR for the longest goal scored in a competitive football match!pic.twitter.com/lEOz4VSi2i — Sky Sports (@SkySports) January 21, 2021

وصادقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية على الرقم القياسي اليوم الخميس، إذ قطعت الكرة مسافة 105 ياردات (96.01 مترا) لتحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله أسمير بيغوفيتش حارس مرمى ستوك سيتي السابق، بهدفه في مرمى ساوثامبتون عام 2013.

وقال كينغ لموقع النادي على الإنترنت "أنا سعيد بالتأكيد لأنني لم أقصد فعل ذلك. متأكد أنه سيتم الحديث عن هذا الهدف لفترة طويلة قادمة، لذلك أنا فخور ومتأكد من أن عائلتي ستكون فخورة للغاية أيضا".

وتنص المادة 16 من قانون كرة القدم على أنه يمكن تسجيل هدف من ركلة المرمى مباشرة في مرمى المنافسين فقط، حيث تحتسب ركلة ركنية إذا دخلت مرمى الفريق نفسه مباشرة.

😱😱😱 Wow! Tom King (Goalkeeper) for Newport County scores direct from a goal kick against Cheltenham Town… pic.twitter.com/OqT1H7B4Gc — ʀᴇɢᴏ™ (@bigreegs1985) January 20, 2021

