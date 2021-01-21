مانشستر يونايتد يتمسك بصدارة الدوري الإنجليزي

استعاد مانشستر يونايتد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي فقدها لبضع ساعات لمصلحة جاره مانشستر سيتي، بعدما اقتنص فوزا ثمينا وصعبا 2-1 من ملعب مضيفه فولهام الأربعاء في المرحلة 18 للمسابقة.

جاءت المبادرة من جانب فولهام، الذي تقدم بهدف مبكر عن طريق أديمولا لوكمان في الدقيقة الخامسة، لكن سرعان ما عادل المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 21.

وأضاف النجم الفرنسي بول بوغبا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 65، ليقود الفريق الأحمر للعودة إلى طريق الانتصارات التي غاب عنها في المرحلة الماضية بتعادله بدون أهداف مع مضيفه ليفربول.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 40 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي فاز 2-صفر على ضيفه أستون فيلا في مباراة مؤجلة بينهما في وقت سابق أمس، وما زالت له مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في المسابقة للمباراة الثامنة على التوالي، عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) ولديه مباراة مؤجلة.