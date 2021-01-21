على طريقة رونالدو.. شاهد هدف فيتو الرائع في الدوري السعودي

سجل اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو هدفا بهلوانيا من مقصية خلفية متقنة لصالح فريقه الهلال في مرمى التعاون أمس الأربعاء في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وجاء الهدف من اللاعب الأرجنتيني في الدقيقة الـ50 بعدما ارتدت الكرة من قائم مرمى التعاون ليروضها ويهيئها لنفسه، ثم يسجلها بمقصية رائعة على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أهدت الفوز لفريقه في المباراة التي انتهت لصالح الهلال بنتيجة 2-0.

د50’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Alhilal_FC⁩ يسجل الهدف الثاني عن طريق لوسيانو فييتو #الهلال_التعاون pic.twitter.com/Oceq7s7mMt — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 20, 2021

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بالهدف الجميل الذي سجله فيتو، حيث وصفه معظمهم بالعالمي، متمنين أن يكون بداية دخول اللاعب الأرجنتيني أجواء الكرة السعودية منذ قدومه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتغنى مغردون من عشاق نادي الهلال بهدف فيتو الأول مع "الزعيم"، وقال عنه أحد المغردين "هدف لا يمل منه"، فيما قالت أخرى "هدف فيتو ممتع جدا، مستحيل تمل منه".

هدف فيتو ممتع جدًا مستحيل تمل منه

يارب إنها بداية الدخول في الأجواء pic.twitter.com/yPYkBImuAe — Layan (@7vixu) January 20, 2021

فيتو قدم مباراة كبيرة جدًا جدًا كنت اقول اصبرو عليه كان يحاول طول الوقت والحمدلله هدف جميل مساحة ضيق هدف للتاريخ تسجل أول اهدافك بالطريقة ذي #الهلال — SULTAN (@sufoot_77) January 20, 2021

#صداره_بس هدف الزعيم الثاني بتوقيع العالمي فيتو ان لم يكن افضل اهداف الموسم فهو الثاني بعد هدف قوميز 💙💙 pic.twitter.com/HftgsvmV0a — عوده (@odh979) January 20, 2021