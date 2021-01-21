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على طريقة رونالدو.. شاهد هدف فيتو الرائع في الدوري السعودي

فيتو لحظة تسجيل الهدف الرائع (مواقع التواصل)
فيتو لحظة تسجيل الهدف الرائع (مواقع التواصل)
21/1/2021-|آخر تحديث: 21/1/202108:43 PM (مكة المكرمة)

سجل اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو هدفا بهلوانيا من مقصية خلفية متقنة لصالح فريقه الهلال في مرمى التعاون أمس الأربعاء في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وجاء الهدف من اللاعب الأرجنتيني في الدقيقة الـ50 بعدما ارتدت الكرة من قائم مرمى التعاون ليروضها ويهيئها لنفسه، ثم يسجلها بمقصية رائعة على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أهدت الفوز لفريقه في المباراة التي انتهت لصالح الهلال بنتيجة 2-0.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بالهدف الجميل الذي سجله فيتو، حيث وصفه معظمهم بالعالمي، متمنين أن يكون بداية دخول اللاعب الأرجنتيني أجواء الكرة السعودية منذ قدومه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتغنى مغردون من عشاق نادي الهلال بهدف فيتو الأول مع "الزعيم"، وقال عنه أحد المغردين "هدف لا يمل منه"، فيما قالت أخرى "هدف فيتو ممتع جدا، مستحيل تمل منه".

 

 

المصدر : وكالة سند

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