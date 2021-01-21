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زيدان: خروج ريال مدريد المفاجئ من الكأس أمام فريق درجة ثالثة ليس مخجلا

زيدان بعد خروجه من نصف نهائي السوبر الإسباني يبرر الهزيمة أمام بلباو (رويترز)
زيدان بعد خروجه من نصف نهائي السوبر الإسباني يبرر الهزيمة أمام بلباو (رويترز)
21/1/2021

قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إنه يجب على فريقه عدم فقدان التركيز بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة أمس، الأربعاء، ونفى أن الهزيمة 2-1 كانت مخجلة.

وأبلغ المدرب الفرنسي الصحفيين "ليست مخجلة، هذا أمر يمكن حدوثه دائما في كرة القدم. أمر مثل هذا يمكن حدوثه في مسيرة أي لاعب؛ لكني أتحمل مسؤوليتها وسنواصل العمل.. لن يجن جنوننا بسبب ذلك".

وتقدم ريال مدريد في الشوط الأول عبر إيدر ميليتاو؛ لكن خوسيه سولبيس أدرك التعادل في الدقيقة 80، ليجبر ضيفه على خوض الوقت الإضافي.

وخطف خوانان لاعب ألكويانو هدف الفوز في الدقيقة 115، رغم طرد أحد زملائه قبل ذلك بـ5 دقائق.

واضطر زيدان للدفع بكل من إيدن هازارد وتوني كروس وكريم بنزيمة؛ لكن هذا لم يمنع تكرار خروج ريال من الدور الثالث بعد خسارته في موسم 2009-2010 أمام ألكوركون المنتمي للدرجة الثالثة في ذلك الوقت.

كما ودع ريال المسابقة من دور 32 في موسم 2015-2016 أمام قادش؛ بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني.

وأضاف زيدان "اللاعبون قدموا كل شيء على أرض الملعب، حصلنا على عدة فرص، وعندما لا تسجل فهذا ما يمكن حدوثه.. حارس مرمى (ألكويانو) أنقذ فرصتين أو 3 بشكل رائع، ولم نستطع تسجيل الهدف الثاني.. لو كنا فعلنا ذلك كانت المباراة ستتغير تماما".

وتابع "إنها لحظة صعبة علينا بسبب الخروج من الكأس، ونحن بحاجة لفعل أكثر مما فعلناه اليوم؛ لكن على الأقل قدمنا كل ما لدينا".

وتأتي الهزيمة أمام ألكويانو بعد نحو أسبوع من خسارة ريال أمام أتليتيك بلباو قبل نهائي كأس السوبر المحلية، وانتصار الفريق مرة واحدة في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات.

وأجاب زيدان عند سؤاله بشأن قلقه على مستقبله بعد تراجع النتائج "عندما تخسر يتحدث الجميع عن رحيلك؛ لكنني أتحمل المسؤولية، وليحدث ما يحدث. أنا هادئ، اللاعبون يريدون الفوز بكل مباراة، ويحاولون فعل ذلك دائما؛ لكن في بعض الأحيان تحدث بعض الأمور الأخرى. علينا التعامل مع ذلك".

وتابع "كنا نلعب بشكل جيد وتراجع الأداء مؤخرا؛ لكن بغض النظر عن آخر مباراتين، فالأمور تسير بشكل جيد هذا الموسم، ونحن بحاجة لتذكر ما الذي بإمكاننا فعله".

المصدر : رويترز

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