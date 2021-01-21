خيبة أخرى لزيدان.. فريق من الدرجة الثالثة يقصي ريال مدريد من كأس إسبانيا

فجر نادي ألكويانو القادم من الدرجة الثالثة الإسبانية مفاجأة مدوية وأقصى ريال مدريد من الدور 32 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، لتزداد الضغوط على المدرب زين الدين زيدان الذي خسر المنافسة على لقبين في أقل من أسبوع.

ودخل النادي الملكي المباراة بتشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين، ولم يستطع حسم المواجهة رغم الاستحواذ الكبير على الكرة في أغلب الفترات.

وتقدم ريال مدريد بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، ونجح فريق ألكويانو في إدراك التعادل في الدقيقة 80 عبر اللاعب جوزيه سولباس، ليضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين.

ورغم استعانة زيدان بعدد من اللاعبين الأساسيين ومن بينهم بنزيمة وهازارد وكروس، وطرد لاعب من ألكويانو رامون لوبيز في الدقيقة 109، نجح الفريق المغمور في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 115.

وتصاعدت الضغوط على المدرب زيدان الذي خرج مع فريقه من نصف كأس السوبر الإسباني يوم الخميس الماضي بعد الخسارة من أتلتيك بلباو.