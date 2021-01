بعد وصوله إلى الهدف 760.. رونالدو يتلقى إشادة كأفضل هداف على مر العصور

تلقى كريستيانو رونالدو إشادة كبيرة باعتباره أفضل هداف على مر العصور، بعدما وصل إلى 760 هدفا أمس، الأربعاء، في فوز يوفنتوس 2-صفر على نابولي ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

وما زال الجدل قائما بشأن لقب أفضل هداف؛ إذ لا يملك الاتحاد الدولي (فيفا) سجلا رسميا، لكن العديد من وسائل الإعلام أكدت أن هدف رونالدو جعله يتفوق على جوزيف بيكان في صدارة القائمة.

وأحرز كل من بيكان والبرازيلي بيليه أكثر من ألف هدف في مسيرتيهما؛ لكن هذه الإحصاءات تتضمن مباريات الهواة وأخرى غير رسمية وودية، لذلك لم تحسب الكثير من أهدافهما.

وسجل رونالدو كل أهدافه مع 4 أندية بالإضافة إلى بلاده البرتغال، ولا يقترب منه في الجيل الحالي سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، الذي حقق رقما قياسيا في الشهر الماضي بتسجيل 644 هدفا مع فريق واحد.

