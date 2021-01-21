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بعد وصوله إلى الهدف 760.. رونالدو يتلقى إشادة كأفضل هداف على مر العصور

رونالدو يمسك كأس السوبر الإيطالي (غيتي)
رونالدو يمسك كأس السوبر الإيطالي (غيتي)
21/1/2021

تلقى كريستيانو رونالدو إشادة كبيرة باعتباره أفضل هداف على مر العصور، بعدما وصل إلى 760 هدفا أمس، الأربعاء، في فوز يوفنتوس 2-صفر على نابولي ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

وما زال الجدل قائما بشأن لقب أفضل هداف؛ إذ لا يملك الاتحاد الدولي (فيفا) سجلا رسميا، لكن العديد من وسائل الإعلام أكدت أن هدف رونالدو جعله يتفوق على جوزيف بيكان في صدارة القائمة.

وأحرز كل من بيكان والبرازيلي بيليه أكثر من ألف هدف في مسيرتيهما؛ لكن هذه الإحصاءات تتضمن مباريات الهواة وأخرى غير رسمية وودية، لذلك لم تحسب الكثير من أهدافهما.

وسجل رونالدو كل أهدافه مع 4 أندية بالإضافة إلى بلاده البرتغال، ولا يقترب منه في الجيل الحالي سوى الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، الذي حقق رقما قياسيا في الشهر الماضي بتسجيل 644 هدفا مع فريق واحد.

وسبق لرونالدو (35 عاما) أن أحرز من الأهداف 102 مع البرتغال، واللعب في صفوف سبورتينغ لشبونة (5 أهداف) ومانشستر يونايتد (118) وريال مدريد (450) وأحرز 85 هدفا مع يوفنتوس.

المصدر : رويترز

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