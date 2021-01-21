البث الحي
كرة قدم

بسبب ميسي ورونالدو.. انتقادات لتشكيلة يويفا لعام 2020

ميسي يحاول قطع الكرة من رونالدو خلال مواجهة برشلونة ويوفنتوس بدوري الأبطال (غيتي)
ميسي يحاول قطع الكرة من رونالدو خلال مواجهة برشلونة ويوفنتوس بدوري الأبطال (غيتي)
21/1/2021

تواجه تشكيلة الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) المثالية لعام 2020 المكونة من 11 لاعبًا اعتراضا من بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي لتواجد النجمين البارزين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فيها.

ونشر يويفا التشكيلة الأفضل بناء على نتائج تصويت شارك فيه نحو 6 ملايين مشجع حول العالم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وضمّت التشكيلة 5 لاعبين من بطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى لاعب واحد من وصيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتواجد في مركز حراسة المرمى مانويل نوير وزميلاه في خط الدفاع الظهيران جوشوا كيميتش وألفونسو ديفيس، بالإضافة إلى مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، وقائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.

وجاء في خط الوسط، تياغو ألكانتارا لاعب بايرن السابق وليفربول حاليًا، وبجواره كل من نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ونجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، أما الهجوم فضم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ورونالدو، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وانتقد مغردون بعض الأسماء المتواجدة في التشكيلة، خاصة رونالدو وميسي، في ظل عدم تقديم أيّ منهما مستوى استثنائيًّا يدعو لتواجدهما في القائمة، على عكس لاعبين آخرين رأت الجماهير أنهم أحق من هذا الثنائي، مثل الفرنسي كيليان مبابي، والألماني توماس مولر، والسنغالي ساديو ماني.

وتساءل نشطاء عن سبب تواجد النجم الأرجنتيني تحديدا في التشكيلة، كونه لم يحقق أي بطولة خلال عام 2020، وقدم أحد أسوأ مواسمه مع ناديه برشلونة الإسباني.

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

بعد انتقادات للتشكيلة الأولى.. فرانس فوتبول ترضي الجماهير بفريقين جديدين للأحلام

في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري والانتقادات لتشكيلة فريق الأحلام الأفضل في التاريخ، التي نشرتها مجلة فرانس فوتبول، أعلنت المجلة عن فريقين قالت إنهما التشكيلة الثانية والثالثة لفريق الأحلام.

المزيد من كرة قدم

شاهد: من ركلة مرمى.. حارس إنجليزي يسجل رقما قياسيا عالميا بهدف من 96 مترا

تصويبة كينغ تسكن المرمى وسط ذهول اللاعبين (غيتي)

"نهاية زيدان في مدريد".. الصحافة الإسبانية تهاجمه وتحدد خليفته بعد مواجهة ألافيس

زيدان لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 5 مباريات في كل المسابقات (رويترز)

على طريقة رونالدو.. شاهد هدف فيتو الرائع في الدوري السعودي

فيتو لحظة تسجيل الهدف الرائع (مواقع التواصل)

الاتحاد التشيكي يرفض منح رونالدو لقب أفضل هداف بالتاريخ

رونالدو يحتفل بتتويج يوفنتوس بالسوبر الإيطالي (رويترز)
الأكثر قراءة

هذا النوع من الصوم يجعلك تفقد رطلا أسبوعيا

بأي ذنب قُتل؟.. عراقيون يبكون بائع الشاي ضحية الهجوم الدموي ببغداد

بائع الشاي ملقى على الأرض بعد مقتله وإلى جانبه إبريق الشاي (مواقع التواصل)

للتخلص من تركة ترامب.. بايدن يواصل توقيع المراسيم والديمقراطيون جاهزون لمواصلة إجراءات العزل

بايدن (يمين) سيترك مهمة تحديد تفاصيل محاكمة ترامب لأعضاء الكونغرس (وكالات)

إدانات محلية ودولية لتفجير بغداد الدامي.. تعزيزات بمحيط المنطقة الخضراء والكاظمي يأمر بتغييرات في المفاصل الأمنية

جنازة في مدينة النجف لأحد الضحايا الذين سقطوا في تفجير بغداد المزدوج (رويترز)