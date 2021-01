بسبب ميسي ورونالدو.. انتقادات لتشكيلة يويفا لعام 2020

تواجه تشكيلة الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) المثالية لعام 2020 المكونة من 11 لاعبًا اعتراضا من بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي لتواجد النجمين البارزين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي فيها.

ونشر يويفا التشكيلة الأفضل بناء على نتائج تصويت شارك فيه نحو 6 ملايين مشجع حول العالم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

🚨It's here!🚨 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗨𝗘𝗙𝗔.𝐜𝐨𝐦 𝐅𝐚𝐧𝐬' 𝗠𝗲𝗻'𝘀 #𝗧𝗲𝗮𝗺𝗢𝗳𝗧𝗵𝗲𝗬𝗲𝗮𝗿!

🎉🙌 Read more on the chosen XI here⬇️ Who is going to have an even better 2021? 🔮 — UEFA (@UEFA) January 20, 2021

وضمّت التشكيلة 5 لاعبين من بطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى لاعب واحد من وصيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتواجد في مركز حراسة المرمى مانويل نوير وزميلاه في خط الدفاع الظهيران جوشوا كيميتش وألفونسو ديفيس، بالإضافة إلى مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، وقائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس.

وجاء في خط الوسط، تياغو ألكانتارا لاعب بايرن السابق وليفربول حاليًا، وبجواره كل من نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، ونجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، أما الهجوم فضم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ورونالدو، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

🎇 UEFA Men's Team of the Year 2020 🎇 Almost 6 million votes! 🤯 Thanks for taking part 🙌 Who would be your captain? 👇#TeamOfTheYear — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 20, 2021

وانتقد مغردون بعض الأسماء المتواجدة في التشكيلة، خاصة رونالدو وميسي، في ظل عدم تقديم أيّ منهما مستوى استثنائيًّا يدعو لتواجدهما في القائمة، على عكس لاعبين آخرين رأت الجماهير أنهم أحق من هذا الثنائي، مثل الفرنسي كيليان مبابي، والألماني توماس مولر، والسنغالي ساديو ماني.

وتساءل نشطاء عن سبب تواجد النجم الأرجنتيني تحديدا في التشكيلة، كونه لم يحقق أي بطولة خلال عام 2020، وقدم أحد أسوأ مواسمه مع ناديه برشلونة الإسباني.

Dafuq how’s neymar and Ronaldo in front of mane and muller and also no Bruno after a mad year is beyond me #jokething https://t.co/wL1gaBrkzD — Abi Shiv (@abi_shiv29) January 20, 2021

What is Ronaldo and messi doing there? https://t.co/vERg7WYYTk — 29_sqvqge 🇬 🇭 (@RaMaYaKi_Jonah) January 20, 2021

Messi shouldn't even be in this team. Captain should be Cristiano/Neuer https://t.co/tqpQQZCMl5 — Sanitarian Temitope Agboola™ (@topgee992) January 20, 2021

Messi ve Ronaldo'nun olmaması gerekiyordu ama klasik illa ki olcak https://t.co/5zz9NJNIod — Alieren (@maddisonciyim) January 20, 2021

UEFA is a joke.. Messi and Ronaldo???

Wow. That's why fans won't vote for Ballon D'or and FIFA The Best https://t.co/LcsAMZqrRs — HarbbeyUtd (at 🏠) (@HarbbeyUtd) January 20, 2021

Bruno & Muller robbed they both played fantastic in 2020, get Messi and Thiago out for them 🤷🏼‍♂️ https://t.co/aNr8TGwZGa — Sam (@sammufc09) January 20, 2021

Still don't know why Messi and Van Dijk are there https://t.co/FJlEABjS9s — Praise Odutola (@odutz_) January 20, 2021